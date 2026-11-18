Potrivit avertizării hidrologice, fenomenele vizate pot afecta râurile din bazinul hidrografic Iad, în sectorul amonte de Acumularea Leșu, precum și afluenții aferenți sectorului aval de acumulare.

Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării apelor, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici.

Aceste fenomene pot genera inundații locale cu efecte severe, creșteri importante ale debitelor și nivelurilor apelor și posibile depășiri ale cotelor de inundație.

Autoritățile recomandă monitorizarea permanentă a evoluției situației hidrometeorologice și respectarea măsurilor de prevenire și protecție în zonele expuse riscului de inundații.