Alertă de viituri pe mai multe râuri din Transilvania: INHGA a emis trei avertizări

„În urma precipitațiilor prognozate și a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, existând probabilitatea depășirii cotelor de apărare”, a transmis INHGA.

Avertizarea Cod portocaliu este valabilă de joi până vineri, la prânz. Vor fi afectate bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și Arieș, din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara.

Începând de joi, va fi în vigoare și o avertizare Cod galben, care va fi valabilă până sâmbătă, la prânz. Bazinele hidrografice vizate sunt Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Mureș, Bega, Timiș, Nera și Cerna, din județele Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Sibiu și Timiș.

Ulterior, începând de joi, de la ora 21:00, și până sâmbătă, un al doilea Cod galben va afecta râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare, Mureș și Jiu, în județele Bistrița-Năsăud, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Satu Mare.

„În zonele aflate sub incidența codurilor hidrologice, populația este îndemnată să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea prin zone inundate, să păstreze distanța față de maluri atunci când debitele cresc”, au mai transmis hidrologii.