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Plan Roșu. Zece copii de la un liceu din Neamț, la spital cu dureri de cap, usturime în gât și amețeli

Zece copii de la un liceu din Săbăoani, județul Neamț, au fost preluați de echipajele medicale și sunt duși la spital. Acuză dureri de cap, usturime în gât și amețeli. Autoritățile au activat Planul Roșu începând cu ora 12:32.
Plan Roșu. Zece copii de la un liceu din Neamț, la spital cu dureri de cap, usturime în gât și amețeli
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Andreea Tobias
12 nov. 2026, 12:41, Social
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Alarma a fost dată joi la Corpul C al Liceului „Vasile Alecsandri”, unde șapte elevi de clasa a VI-a, aflați în aceeași sală, au început să se simtă rău. Potrivit ISU Neamț, pompierii au pornit o misiune de recunoaștere în zona acestui liceu din Săbăoani.

Au ajuns acolo echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple (ATPVM). A fost mobilizat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Echipajul CBRN al ISU Bacău, specializat în intervenții cu substanțe chimice, biologice, radiologice și nucleare, a fost prealertat.

Numărul copiilor afectați a crescut

Primele informații vorbeau despre șapte copii. Între timp, numărul celor preluați de echipajele SAJ, SMURD și ATPVM a ajuns la zece, iar toți urmează să fie transportați la spital.

Cauza stării de rău nu a fost comunicată deocamdată. Reprezentanții ISU au anunțat că vor reveni cu detalii.

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