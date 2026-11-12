Plan Roșu. Zece copii de la un liceu din Neamț, la spital cu dureri de cap, usturime în gât și amețeli

Alarma a fost dată joi la Corpul C al Liceului „Vasile Alecsandri”, unde șapte elevi de clasa a VI-a, aflați în aceeași sală, au început să se simtă rău. Potrivit ISU Neamț, pompierii au pornit o misiune de recunoaștere în zona acestui liceu din Săbăoani.

Au ajuns acolo echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple (ATPVM). A fost mobilizat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Echipajul CBRN al ISU Bacău, specializat în intervenții cu substanțe chimice, biologice, radiologice și nucleare, a fost prealertat.

Numărul copiilor afectați a crescut

Primele informații vorbeau despre șapte copii. Între timp, numărul celor preluați de echipajele SAJ, SMURD și ATPVM a ajuns la zece, iar toți urmează să fie transportați la spital.

Cauza stării de rău nu a fost comunicată deocamdată. Reprezentanții ISU au anunțat că vor reveni cu detalii.