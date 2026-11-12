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Un focar de rabie a fost confirmat în Piatra-Neamț. Autoritățile au propus măsuri preventive pentru cel puțin 30 de zile

Prefectul din Neamț a anunțat confirmarea unui focar de rabie în Piatra-Neamț și a propus un plan de măsuri preventive, care include instituirea unor zone de protecție și supraveghere, intensificarea vaccinării antirabice și identificarea persoanelor care ar fi putut intra în contact cu animalul infectat.
Un focar de rabie a fost confirmat în Piatra-Neamț. Autoritățile au propus măsuri preventive pentru cel puțin 30 de zile
Sursă foto: Pexels
Radu Mocanu
12 nov. 2026, 12:29, Social
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„Instituția Prefectului – Județul Neamț informează că Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Neamț a notificat confirmarea unui focar de rabie la un câine fără stăpân, în vârstă de aproximativ patru luni, identificat pe domeniul public al municipiului Piatra-Neamț. Diagnosticul a fost confirmat prin analize de laborator, potrivit documentelor transmise de DSVSA Neamț”, se arată în informarea emisă. 

Autoritățile au delimitat două perimetre de intervenție. Astfel, a fost instituită o zonă de protecție în zona Balaur din municipiul Piatra-Neamț și o zonă de supraveghere care cuprinde întreg municipiul, precum și fondurile cinegetice Negrești, Cuejdiu Almaș, Dumbrava, Bodești, Magazia și Grumăzești.  

Printre măsurile stabilite se numără identificarea și monitorizarea animalelor care ar fi putut intra în contact cu exemplarul infectat, recensământul câinilor și pisicilor și intensificarea vaccinării antirabice. De asemenea, vor fi aplicate restricții privind circulația animalelor în zonele vizate și va fi intensificată supravegherea faunei sălbatice.

În plus, Prefectura recomandă populației să evite contactul cu animalele fără stăpân, necunoscute sau care prezintă un comportament neobișnuit. Deținătorii de câini și pisici sunt îndemnați să verifice dacă animalele sunt vaccinate antirabic. 

În cazul unei mușcături sau zgârieturi provocate de un animal suspect, persoanele afectate trebuie să spele imediat rana cu apă și săpun și să se prezinte de urgență la medic. 

„Măsurile de control prevăzute în plan sunt propuse pentru o perioadă de minimum 30 de zile, urmând ca menținerea sau ridicarea acestora să fie stabilită în funcție de evoluția situației epidemiologice”, a mai transmis instituția. 

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