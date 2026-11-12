Cum este folosită Inteligența Artificială în sălile de judecată din România. OPTIMUS funcționează deja în peste 1.000 de săli

Platforma OPTIMUS, dezvoltată de Ministerul Justiției și specialiști din instanțe, utilizează inteligența artificială pentru înregistrarea și transcrierea automată a ședințelor de judecată. Sistemul este implementat în 245 de instituții judiciare și peste 1.000 de săli de judecată și de consiliu, iar până la 24 octombrie 2026 a generat peste 1,14 milioane de transcrieri.