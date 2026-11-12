Cum este folosită Inteligența Artificială în sălile de judecată din România. OPTIMUS funcționează deja în peste 1.000 de săli

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, platforma OPTIMUS transformă înregistrările audio în text, reducând timpul necesar transcrierii dezbaterilor și simplificând activitatea grefierilor.
Fiecare transcriere generată automat este verificată și corectată de grefier, iar sistemul păstrează atât versiunea inițială, cât și modificările ulterioare.
OPTIMUS permite identificarea și accesarea înregistrărilor, redactarea declarațiilor martorilor în timp real și o mai bună organizare a activității judiciare.
Ministerul arată că sistemul este implementat în 245 de instituții judiciare și în peste 1.000 de săli de judecată și de consiliu. Până în 24 octombrie 2026, prin intermediul platformei au fost realizate peste 1,14 milioane de transcrieri.
Proiectul a fost finanțat prin PNRR, în cadrul componentei de transformare digitală a sistemului judiciar.
Ministerul Justiției anunță că participă cu proiectul OPTIMUS la cea de-a doua ediție a „Galei Inovării în sectorul public 2026”, competiție organizată de Secretariatul General al Guvernului și dedicată promovării soluțiilor inovatoare care contribuie la modernizarea administrației publice.