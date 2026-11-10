Prima pagină » Economic » Un robot cu inteligență artificială a coborât la peste 4.000 de metri în Pacific și a adus la suprafață metale valoroase. Ce îl face diferit

Un robot cu inteligență artificială a coborât la peste 4.000 de metri în Pacific și a adus la suprafață metale valoroase. Ce îl face diferit

Un robot autonom, dotat cu inteligență artificială, a recuperat minerale de pe fundul Oceanului Pacific, de la o adâncime de peste 4.000 de metri. Compania americană Impossible Metals susține că este prima demonstrație de colectare selectivă a acestor resurse cu un asemenea dispozitiv.
Un robot cu inteligență artificială a coborât la peste 4.000 de metri în Pacific și a adus la suprafață metale valoroase. Ce îl face diferit
Imagine ilustrativă. Sursa foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
10 nov. 2026, 07:54, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Testul a avut loc în septembrie, în zona Clarion-Clipperton din Pacific, însă rezultatele au fost anunțate luni, 9 noiembrie. Robotul, denumit Eureka, a recuperat aproximativ 450 de grame de noduli polimetalici și a revenit la suprafață, scrie Reuters. Acești noduli sunt formațiuni minerale care se găsesc pe fundul oceanului și pot conține nichel, cupru, cobalt și mangan. Metalele sunt folosite în baterii, vehicule electrice și echipamente electronice.

Robotul care alege ce ridică de pe fundul oceanului

Spre deosebire de sistemele de exploatare submarină care aspiră materialul de pe fundul mării, robotul dezvoltat de Impossible Metals plutește deasupra sedimentelor și folosește un mecanism de prindere pentru a ridica nodulii individual.

Sistemul său de inteligență artificială este proiectat să identifice formele de viață vizibile de pe noduli și din apropierea acestora. Atunci când detectează organisme, robotul poate evita colectarea formațiunilor respective. Compania afirmă că metoda ar putea reduce perturbarea habitatelor marine, una dintre principalele probleme asociate mineritului la mare adâncime.

Totuși, efectele asupra ecosistemelor nu au fost demonstrate independent la scară industrială. Testul recent a avut un scop științific, iar cantitatea recuperată a fost de mai puțin de jumătate de kilogram. Nodulii colectați vor fi folosiți de compania Viridian Biometals pentru studierea bacteriilor asociate acestor formațiuni minerale.

De ce sunt atât de căutate metalele din adâncuri

Interesul pentru exploatarea resurselor submarine a crescut odată cu cererea de metale necesare bateriilor și tehnologiilor moderne. În același timp, exploatarea fundului oceanic provoacă îngrijorări privind distrugerea habitatelor, ridicarea sedimentelor și efectele asupra organismelor marine insuficient studiate.

Impossible Metals încearcă să dezvolte o alternativă la utilajele care colectează materialul în masă. Tehnologia folosește și un sistem de flotabilitate pentru ridicarea încărcăturii, fără conducta verticală utilizată de alte proiecte de minerit submarin. Compania, susținută de acceleratorul american Y Combinator, a anunțat că printre investitorii săi se numără familia fondatorului FedEx, Fred Smith, și In-Q-Tel, investitor strategic asociat comunității americane de informații.

Următoarea etapă este dezvoltarea unei versiuni mai mari a robotului, Eureka III, pentru teste suplimentare programate în 2027. Exploatarea comercială rămâne însă condiționată de obținerea autorizațiilor necesare. În apele internaționale, Autoritatea Internațională pentru Fundul Mării are un rol central în reglementarea activităților miniere.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Mecanismul fraudei prin care sute de oameni au devenit pensionari peste noapte. Un om al străzii și o femeie de serviciu conduceau firmele în acte, în timp ce liderii grupării își „pensionau” rudele
Gandul
Acuzații grave după Visuri la cheie! Casa construită de PRO TV, distrusă! S-a făcut evacuarea prin ordin de protecție
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport
Convorbirea liderilor din Finlanda si Norvegia cu Vladimir Putin a provocat o ruptura diplomatica in tarile nordice: „Războiul nu se oprește cu tăcerea Europei”
Libertatea
Zodiile pentru care se întrezărește luminița de la capătul tunelului. Începutul săptămânii vine cu rezolvări pentru acești nativi
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor