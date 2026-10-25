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Planul roșu de intervenție, activat în Barcelona. 80 de persoane rănite, dintre care 20 sunt în stare gravă. Un autobuz a căzut într-o prăpastie

Un accident grav s-a produs duminică în Barcelona. Un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie, iar 80 de persoane au ajuns la spital. 20 dintre călători sunt în stare gravă, conform autorităților catalane.
Planul roșu de intervenție, activat în Barcelona. 80 de persoane rănite, dintre care 20 sunt în stare gravă. Un autobuz a căzut într-o prăpastie
Sursa foto: X/ Diario de Noticia
Coralia Frigea
25 oct. 2026, 22:27, Știri externe
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Un accident grav s-a produs duminică în Barcelona în zona localității Fogars de Montclú. Autoritățile catalane au activat planul roșu de intervenție, după ce au identificat 80 de persoane rănite. 20 dintre acestea sunt în stare gravă și au fost transportați la spital.

Din primele informații, un autobuz ar fi alunecat de pe o stâncă și ar fi căzut în gol aproape 20 de metri.

Planul roșu de intervenție în Barcelona

Echipajele de pompieri intervin de urgență la locul accidentului. 15 ambulanțe au fost mobilizate, dar și două elicoptere participă la operațiunea de salvare. De asemenea, trei echipaje mixte formate din medici și pompieri s-au alăturat misiunii.

Conform El Pays, unii călători ar fi reușit să iasă singuri din autocar, unde s-ar fi aflat aproximativ 50 de persoane.

Reacția președintelui Cataloniei

Salvador Illa, președintele Cataloniei, a reacționat în urma accidentului. El a transmis că ține legătura cu consiliera pentru Afaceri Interne, Núria Parlon, și cu consiliera pentru Sănătate, Olga Pané.

„Întregul meu sprijin pentru persoanele afectate și mulțumiri serviciilor de urgență pentru activitatea lor”, a transmis președintele, pe rețelele de socializare.

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