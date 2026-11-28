UPDATE Un om a murit și alți cinci au ajuns la spital

Un om a murit și alți cinci au ajuns la spital în urma accidentului.

Două victime inconștiente au fost duse cu două ambulanțe SAJ la Spitalul Floreasca. Ambele sunt politraumatizate.

O altă victimă, conștientă și politraumatizată, a fost preluată de un echipaj SMURD Giurgiu și transportată la Spitalul Militar Central din București.

Alte două persoane, tot conștiente și politraumatizate, au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Alexandria cu o ambulanță SMURD și una SAJ.

O victimă a primit îngrijiri la fața locului, dar a refuzat să fie dusă la spital.

Planul roșu a fost dezactivat la 06:35.

Primele informații vorbeau despre o mașină răsturnată și cinci persoane posibil încarcerate. Planul Roșu de Intervenție a fost activat după ce salvatorii au anunțat șapte victime la fața locului.

Pompierii au fost chemați la un accident grav în Teleorman, pe DJ 701, în localitatea Gratia, unde un autoturism s-a răsturnat, potrivit ISU Teleorman.

Primele informații transmise de salvatori menționau cinci persoane posibil încarcerate. Pe parcursul intervenției, ISU Teleorman a anunțat că la fața locului sunt șapte victime și a activat Planul Roșu de Intervenție.

Echipaje din Teleorman și Giurgiu

Detașamentul Videle a trimis o autospecială de stingere, una de descarcerare și un echipaj SMURD. Detașamentul Alexandria a intervenit cu o descarcerare, un SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple, iar Punctul de lucru Drăgănești cu încă un echipaj SMURD.

Serviciul de Ambulanță Județean Teleorman a trimis patru ambulanțe, dintre care una cu medic. ISU Giurgiu a venit în sprijin cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

Misiunea este în desfășurare, iar pompierii au anunțat că vor reveni cu informații.