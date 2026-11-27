Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat, vineri, o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile a tânărului acuzat de omor în cazul adolescentului de 17 ani care a murit după ce a fost lovit de o mașină, în localitatea Stroiești, județul Suceava.

Potrivit procurorilor, inculpatul l-ar fi acroșat pe adolescent, din spate, în timp ce acesta conducea o motocicletă, pe același sens de deplasare.

Referatul de arestare preventivă a fost înaintat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.

Dosarul a fost preluat de Parchetul General

Dosarul a fost preluat, joi, prin ordonanță, de Parchetul General de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. În aceeași zi, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

Din referatul de arestare preventivă reiese că incidentul a avut loc în 8 noiembrie 2026, în jurul orei 14:53, într-un sat din județul Suceava.

În urma impactului, adolescentul a suferit leziuni traumatice care au necesitat inițial 95-100 de zile de îngrijiri medicale și i-au pus viața în primejdie. Victima a murit ulterior, în 15 noiembrie.

Ancheta a început ca accident rutier

Cazul a fost inițial anchetat de procurorii din Suceava, după ce adolescentul de 17 ani a fost lovit de mașina condusă de un tânăr de 20 de ani, fiul unui politician local, potrivit Observator News.

Ulterior, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora șoferul ar fi provocat intenționat impactul, după ce ar fi confundat victima cu o altă persoană, pe fondul unei șicanări în trafic. Aceste informații nu fuseseră confirmate oficial de anchetatori la momentul primelor comunicări.

În 22 noiembrie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava anunțau că dosarul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor și că au fost dispuse expertize tehnice și experimente judiciare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs impactul.