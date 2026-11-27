Intervențiile au ca obiectiv atât îmbunătățirea aspectului estetic, cât și recuperarea funcțiilor afectate, prevenirea complicațiilor și susținerea dezvoltării armonioase a copilului.

Potrivit reprezentanților spitalului, chirurgia plastică pediatrică se adresează copiilor cu malformații congenitale ale mâinii, precum polidactilia – prezența unor degete suplimentare – și sindactilia – unirea degetelor -, dar și celor cu traumatisme, leziuni ale tendoanelor și nervilor, fracturi sau sechele posttraumatice.

Alte servicii de chirurgie plastică pediatrică

Printre afecțiunile tratate se numără și cicatricile hipertrofice, cheloidele, cicatricile retractile și contracturile apărute după arsuri, precum și nevi congenitali, lipoame și tumori cutanate sau subcutanate.

Serviciile includ, de asemenea, tratamentul unor malformații congenitale ale urechii și reconstrucția defectelor de țesuturi moi.

Reprezentanții spitalului atrag atenția asupra importanței evaluării precoce, în condițiile în care unele afecțiuni pot beneficia de tratament încă din primii ani de viață, pentru a preveni limitările funcționale și deformările secundare.

„Prin introducerea chirurgiei plastice pediatrice, ne dorim să oferim copiilor acces la servicii medicale specializate, într-o echipă multidisciplinară, cu grijă, profesionalism și atenție pentru nevoile fiecărui pacient”, au transmis reprezentanții Spitalului „Louis Țurcanu”.

Ce alte spitale din România au secții de chirurgie pediatrică

Chirurgia pediatrică este disponibilă și în alte centre medicale din țară, atât în spitale dedicate copiilor, cât și în spitale județene de urgență.

În București, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” are două secții de chirurgie pediatrică, precum și o secție de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, care include Unitatea pentru Arși Grav. Structura spitalului cuprinde și secții de ortopedie pediatrică și neurochirurgie.

Tot în Capitală, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie S. Curie” are două secții de chirurgie pediatrică și o secție de ortopedie pediatrică.

La Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii are o Secție Clinică de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, cu 50 de paturi pentru spitalizare continuă și un compartiment de chirurgie plastică și reparatorie, cu șase paturi. Unitatea asigură inclusiv intervenții pentru traumatisme complexe ale mâinii, malformații congenitale, tumori ale pielii și țesuturilor moi și reconstrucții după traumatisme sau arsuri.

La Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” are o Secție Clinică de Chirurgie Pediatrică II, care cuprinde compartimente de chirurgie pediatrică, urologie și neurochirurgie, cu un total de 40 de paturi.

Servicii de chirurgie și ortopedie pediatrică sunt oferite și la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța, unde secția are 30 de paturi și tratează, printre altele, malformații congenitale, traumatisme și fracturi.

Alte centre în care funcționează structuri de chirurgie pediatrică sunt Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.

Sibiu are și un ambulatoriu de specialitate

La Brașov, secția clinică de chirurgie pediatrică are 35 de paturi și oferă servicii de chirurgie și ortopedie pentru copii.

La Sibiu, Spitalul de Pediatrie are o secție clinică de chirurgie pediatrică, precum și un ambulatoriu de specialitate.

În Târgu Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență are o Secție Clinică de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, implicată și în pregătirea medicilor rezidenți în această specialitate.

Introducerea chirurgiei plastice pediatrice la Timișoara extinde, astfel, serviciile specializate disponibile în cadrul spitalului, în timp ce alte centre pediatrice din țară oferă deja intervenții de chirurgie pediatrică și, în unele cazuri, servicii de chirurgie plastică și reconstructivă.