Premieră medicală la Bistrița: O tânără cu o malformație congenitală rară a beneficiat de reconstrucția completă a urechii

Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, operația a folosit țesuturi proprii ale pacientei, iar medicii spun că evoluția postoperatorie este favorabilă și că procedura ar putea contribui la îmbunătățirea auzului.

Reconstrucția urechii, realizată cu țesuturi proprii

Pacienta suferea de anotie/microtie, o malformație congenitală caracterizată, în acest caz, prin absența pavilionului urechii și a conductului auditiv extern.

Intervenția a fost coordonată de dr. Mihaela Ioana Albu, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Din echipă au făcut parte dr. Adrian Alexandru Demian, medic primar ORL, dr. Vlad Beleuzu, medic specialist chirurgie toracică, și dr. Justin Dodane, medic specialist ATI.

Pentru reconstruirea pavilionului auricular, medicii au recoltat cartilaj costal, pe care dr. Mihaela Ioana Albu l-a sculptat manual, în timpul operației, pentru a reproduce forma și relieful unei urechi naturale. Structura a fost apoi integrată în regiunea auriculară, urmând să fie modelată și exteriorizată prin etape reconstructive succesive.

Pentru refacerea reliefului din spatele pavilionului a fost folosit și un lambou din țesutul temporal al pacientei.

Intervenție pentru îmbunătățirea auzului

Operația a avut și o componentă funcțională. Dr. Adrian Alexandru Demian a realizat reconstrucția conductului auditiv extern, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității auditive a pacientei.

Anestezia a fost asigurată de dr. Justin Dodane, prin intubație selectivă, procedură care a contribuit la desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

„Astfel de cazuri sunt extrem de provocatoare, deoarece urechea are una dintre cele mai complexe geometrii din întregul corp uman, iar reconstrucția ei din cartilaj costal necesită nu doar abilități chirurgicale avansate, ci și un simț artistic deosebit”, a declarat dr. Mihaela Ioana Albu, potrivit comunicatului Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.

Medicul a subliniat că intervenția a urmărit atât refacerea aspectului estetic, cât și obținerea unui rezultat funcțional.

Pacienta se recuperează după operație

Potrivit reprezentanților spitalului, pacienta se află în perioada de recuperare, iar evoluția postoperatorie este favorabilă. Reconstrucția s-a integrat biologic cu succes, conform informațiilor transmise de unitatea medicală.

Intervenția evidențiază rolul colaborării dintre specialiștii din chirurgia plastică, ORL, chirurgia toracică și anestezie-terapie intensivă în tratarea unor malformații congenitale complexe.

Spitalul precizează că astfel de proceduri pot oferi noi opțiuni terapeutice pacienților care au nevoie de reconstrucții complexe, fără a fi nevoiți să caute soluții exclusiv în centre universitare din alte zone ale țării.