Premieră medicală la București: România realizează prima protezare transcateter a valvei tricuspide din Europa Centrală și de Sud-Est

O echipă de medici de la Spitalul Clinic de Urgență București a realizat prima protezare ortotopică transcateter a valvei tricuspide.

Intervenția minim invazivă a fost efectuată la un pacient în vârstă de 65 de ani, diagnosticat cu insuficiență tricuspidiană severă, pentru care operația clasică pe cord deschis prezenta un risc ridicat.

Procedura a fost realizată pe 25 septembrie 2026, în Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, echipa fiind coordonată de Prof. Univ. Dr. Habil. Horațiu Moldovan, potrivit csid.ro.

În locul unei intervenții chirurgicale clasice, medicii au introdus prin vena jugulară o proteză valvulară biologică, pe care au ghidat-o până la nivelul inimii și au implantat-o în poziția valvei tricuspide afectate.

Prof. Univ. Dr. Habil. Horațiu Moldovan: „Un progres medical care încununează peste 20 de ani de cercetare medicală”

Potrivit reprezentanților spitalului, intervenția s-a încheiat cu succes, iar pacientul a avut o evoluție favorabilă sub supraveghere medicală.

„Protezarea cu valvă tricuspidă transcateter oferă o nouă șansă pacienților cu insuficiență tricuspidiană severă pentru care intervenția chirurgicală nu este recomandată. Acest progres medical încununează peste douăzeci de ani de cercetare medicală”, a declarat Prof. Univ. Dr. Habil. Horațiu Moldovan.

O alternativă pentru pacienții cu risc ridicat la operația pe cord deschis

Procedura este destinată în special pacienților cu insuficiență tricuspidiană severă și simptomatică pentru care intervenția chirurgicală convențională implică riscuri prea mari. Spre deosebire de operația clasică, tehnica transcateter nu presupune deschiderea toracelui.

Proteza utilizată, LuX-Valve Plus, este o valvă biologică destinată implantării transcateter. Dispozitivul a primit certificarea europeană în vara acestui an, iar, potrivit echipei medicale, România este prima țară din Europa Centrală și de Est în care această tehnologie a fost utilizată după autorizare.

„Realizarea primului implant de valvă tricuspidă cu abord jugular din Europa Centrală și de Est aici, la Spitalul Clinic de Urgență din București, confirmă, încă o dată, nivelul ridicat al cardiologiei din România”, a declarat Meshal Alsaeed, director regional al Jenscare International, compania producătoare a protezei.

Ce este insuficiența tricuspidiană

Valva tricuspidă se află între atriul drept și ventriculul drept și permite circulația sângelui într-un singur sens.

În cazul insuficienței tricuspidiene, valva nu se închide corespunzător, iar o parte din sânge se întoarce în atriul drept atunci când ventriculul se contractă.

În formele severe, afecțiunea poate suprasolicita partea dreaptă a inimii și poate duce la insuficiență cardiacă dreaptă.

Printre simptome se numără oboseala, dificultățile de respirație, umflarea picioarelor, acumularea de lichid în abdomen și afectarea ficatului.

În cazul procedurii realizate la București, proteza a fost introdusă prin vena jugulară și ghidată până la inimă.

Odată poziționată, aceasta a fost implantată la nivelul valvei tricuspide bolnave, preluând funcția acesteia.

Intervenția necesită o echipă multidisciplinară

Medicii subliniază că astfel de proceduri presupun colaborarea mai multor specialități, de la chirurgia cardiovasculară și cardiologia intervențională până la imagistică cardiovasculară și terapie intensivă.

„Nu poți face performanță, mai ales când te joci cu cordul pacientului sau cu vasele importante ale pacientului, de unul singur. Pentru asta avem nevoie de echipe multidisciplinare”, a transmis Prof. Dr. Răzvan Ene, director medical al Spitalului Clinic de Urgență București.

Nu este o alternativă automată. Pacienții sunt aleși individual

Alegerea pacienților pentru această procedură se face individual, pe baza unei evaluări clinice și imagistice complexe. Noua tehnică nu reprezintă o alternativă automată la chirurgia clasică pentru toate persoanele cu insuficiență tricuspidiană.

Pacientul de 65 de ani fusese evaluat anterior, iar operația convențională fusese considerată cu risc ridicat. După investigațiile necesare și evaluarea eligibilității pentru noua tehnologie, acesta a fost selectat pentru implantarea transcateter.

La câteva zile după intervenție, pacientul declara că se simte bine

Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Urgență București realizează anual aproximativ 1.000 de intervenții cardiovasculare complexe, proceduri cardiostructurale și endovasculare.

Activitatea include tratamentul bolilor coronariene, valvulare și aortice, precum și transplant cardiac și asistență ventriculară mecanică.

Prima protezare transcateter ortotopică a valvei tricuspide realizată în România extinde astfel utilizarea tehnicilor minim invazive către pacienții cu forme severe ale bolii pentru care opțiunile chirurgicale convenționale sunt limitate.