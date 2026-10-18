Când nu trebuie ignorată durerea de oase și articulații. Medicul Iulia Ihora explică momentul în care trebuie să apelezi la un ortoped

Potrivit ortopedului Iulia Ihora, cele mai frecvente afecțiuni pentru care se prezintă pacienții în Ambulatoriul de Ortopedie sunt gonartroza și coxartroza.

Pacienții vin și cu afecțiuni degenerative, care afectează genunchiul și șoldul, tendinitele plantare, sindromul de umăr dureros sau umăr blocat (capsulita adezivă), precum și fracturile care pot fi tratate conservator, fără intervenție chirurgicală, entorsele precum si lombalgiile.

Medicul precizează că pacienții aflați în recuperare după fracturi tratate chirurgical sunt urmăriți periodic, pentru monitorizarea consolidării osoase și a recuperării funcționale.

Când ar trebui să apelezi la un ortoped

Potrivit lui Ihora, un consult ortopedic este recomandat atunci când durerea articulară sau musculară persistă mai multe zile, se accentuează la mers sau la efort, apare limitarea mobilității, umflarea unei articulații, deformarea unui segment al membrului sau dificultatea de a desfășura activitățile zilnice.

Ea avertizează că după orice traumatism important, în special dacă există suspiciunea unei fracturi sau imposibilitatea sprijinului pe membrul afectat, evaluarea ortopedică nu trebuie amânată. Diagnosticul și tratamentul instituite precoce pot preveni complicațiile și pot contribui la o recuperare mai rapidă și mai eficientă.

Pentru a menține sănătatea sistemului musculo-scheletal, medicul ortoped recomandă un stil de viață activ, exerciții fizice adaptate vârstei și condiției fizice, menținerea unei greutăți corporale normale și o alimentație echilibrată, bogată în calciu, proteine și vitamina D.

Ea precizează că este importantă evitarea fumatului și a consumului excesiv de alcool, purtarea unei încălțăminte adecvate și evitarea suprasolicitării articulațiilor. Pentru persoanele cu risc de osteoporoză sunt recomandate controalele periodice și investigațiile specifice.

Multe afecțiuni ortopedice pot fi tratate conservator, prin repaus, medicație antiinflamatoare, fiziokinetoterapie, infiltrații sau modificarea stilului de viață, menționează aceasta. Tratamentul chirurgical este indicat atunci când metodele conservatoare nu mai controlează simptomele, când există fracturi instabile, rupturi ligamentare sau tendinoase importante, deformări severe ori afectarea semnificativă a funcției membrului. Decizia terapeutică este individualizată și se stabilește împreună cu pacientul, în funcție de particularitățile fiecărui caz.

Recomandări pentru persoanele în vârstă

Pentru persoanele în vârstă, medicul recomandă să efectueze exerciții pentru menținerea echilibrului și a forței musculare, să trateze osteoporoza atunci când este prezentă și să își adapteze locuința pentru prevenirea căderilor.

Pentru persoanele active și sportivi sunt esențiale încălzirea înaintea efortului, creșterea progresivă a intensității antrenamentelor, utilizarea echipamentului adecvat și respectarea perioadelor de recuperare. Durerea persistentă nu trebuie ignorată, deoarece prezentarea precoce la medic poate preveni agravarea leziunilor și apariția complicațiilor, mai precizează ea.