Ritmul cardiac, calitatea somnului, numărul de pași și ciclul menstrual se numără printre indicatorii pe care utilizatorii dispozitivelor inteligente îi pot monitoriza zilnic.

Informațiile colectate îi pot ajuta pe medici să evalueze mai bine starea de sănătate a pacienților, însă precizia datelor și modul în care acestea sunt interpretate ridică o serie de probleme.

Un ceas inteligent a salvat viața unui bărbat de 89 de ani

Linda E. Tepper, medic specialist în medicină internă din New York, citată CNBC, a relatat cazul unui pacient în vârstă de 89 de ani, diagnosticat cu cancer de prostată metastatic.

Bărbatul a alunecat în timp ce curăța zăpada din curtea locuinței sale. A suferit trei fracturi la nivelul feței și un hematom subdural, adică o acumulare de sânge între creier și membrana sa protectoare, și a rămas inconștient în zăpadă.

„Ceasul său Apple Watch a detectat căderea și a alertat poliția, ambulanța și pe fiica lui. Ar fi murit acolo”, a declarat medicul.

Medicul a întâlnit și pacienți ale căror dispozitive au detectat fibrilația atrială, o tulburare a ritmului cardiac care poate favoriza formarea cheagurilor de sânge. Diagnosticele au fost confirmate ulterior, iar pacienții au primit tratament.

Cum îi ajută dispozitivele inteligente pe medici

Spre deosebire de o consultație medicală obișnuită, în cadrul căreia anumiți indicatori sunt măsurați la momentul examinării, dispozitivele inteligente permit monitorizarea acestora pe perioade îndelungate.

Medicii pot astfel analiza evoluția ritmului cardiac sau nivelul de activitate fizică al pacienților între consultații.

Tehnologia poate fi utilă atât persoanelor cu afecțiuni cardiace, cât și celor care doresc să își schimbe stilul de viață, prin creșterea nivelului de activitate fizică sau monitorizarea aportului caloric.

Pacienți care au început să ia somnifere fără să aibă nevoie de ele

Monitorizarea permanentă a sănătății poate avea și consecințe nedorite. Medicii au întâlnit pacienți care au început să ia somnifere fără să aibă nevoie de acestea, îngrijorați de scorurile slabe privind calitatea somnului afișate de dispozitivele inteligente.

Potrivit specialiștilor, unele somnifere pot crea dependență și pot provoca sau agrava tulburările de somn, inclusiv unele care pot pune viața în pericol.

Un medic de familie a relatat că unii pacienți l-au contactat chiar și în timpul nopții, alarmați de notificările primite de la dispozitivele de monitorizare a somnului.

Verificarea excesivă a acestor indicatori poate alimenta anxietatea, determinând utilizatorii să caute permanent confirmări medicale pentru rezultatele afișate, spun medicii.

Cât de precise sunt datele înregistrate

Precizia dispozitivelor inteligente de monitorizare a sănătății a fost contestată în mai multe procese în ultimul deceniu.

În august 2026, compania Oura, producătoare de inele inteligente, a fost dată în judecată, fiind acuzată că furnizează informații inexacte despre etapele somnului. Compania a respins acuzațiile.

Piața dispozitivelor de monitorizare a activității fizice a fost estimată la 71 de miliarde de dolari în 2025.

Prețurile unor astfel de produse ajung la câteva sute de dolari, iar accesul la analiza completă a datelor colectate presupune, în anumite cazuri, plata unui abonament lunar.

Ce recomandă medicii

Specialiștii le recomandă utilizatorilor să nu se bazeze exclusiv pe informațiile afișate de dispozitivele inteligente, ci să acorde atenție și simptomelor pe care le resimt.

Datele care le provoacă îngrijorare trebuie discutate cu medicul, înainte de începerea unui tratament sau de efectuarea unor schimbări importante care le pot influența sănătatea.

Dispozitivele inteligente pot completa informațiile obținute în cadrul consultațiilor medicale, însă nu înlocuiesc evaluarea unui specialist, atrag atenția medicii.