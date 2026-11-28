Partida de pe stadionul La Cartuja a fost echilibrată în prima parte, însă Rayo a reușit să pună în dificultate apărarea gazdelor prin acțiunile de pe flancuri. În minutul 20, Rațiu a trimis o centrare periculoasă din partea dreaptă, mingea a prins o traiectorie neașteptată și a lovit transversala porții apărate de Álvaro Vallés.

Fundașul român a mai contribuit la o ocazie importantă în minutul 33, când a trimis un balon în careu, De Frutos a lăsat mingea să treacă, însă Sergio Camello nu a reușit să finalizeze din apropierea porții.

Nici Betis nu a fost lipsită de oportunități, iar Isco, Cucho Hernández și Pablo Fornals au încercat să găsească drumul spre gol, fără succes. La una dintre cele mai mari șanse ale gazdelor, șutul lui Fornals a fost respins de un fundaș advers.

Golul a venit în partea a doua

După pauză, Rayo a continuat să amenințe poarta andaluzilor. În minutul 59, Camello a trimis mingea în bara transversală după o acțiune de contraatac. Echipa lui Beñat San José a reușit să deschidă scorul în minutul 72.

Jorge de Frutos a profitat de o minge ajunsă în careu, după o intervenție nefericită a lui Isi, și a înscris cu un șut plasat, pe jos, stabilind rezultatul final.

Betis a încercat să revină în ultimele minute, dar Rayo a rezistat presiunii și a păstrat avantajul până la fluierul final. Gazdele au solicitat inclusiv o lovitură de la 11 metri în prelungiri, la o cădere a lui Troy Parrott în careu, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

Victoria are o importanță suplimentară pentru formația madrilenă, care a obținut astfel primul succes în deplasare din actuala ediție de campionat. În schimb, Betis a suferit a doua înfrângere pe teren propriu în acest sezon de LaLiga.

După două înfrângeri la rând, Ray Vallecano a revenit pe linia succeselor. Echipa lui Rațiu a ajuns la 15 puncte, ocupând locul 13.

Pentru Betis a fost al doilea meci la rând fără victorie și pierde șansa să se mențină sau să se apropie de Atletico Madrid, ocupanta poziției a treia. Echipa din Sevilla are 27 de puncte și ocupă locul 4.