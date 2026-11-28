Plecat din pole-position, Marco Bezzecchi a dominat cursa de 12 tururi de la un capăt la altul și nu le-a oferit adversarilor posibilitatea de a lupta pentru victorie. Italianul a încheiat în fața lui Jorge Martin, realizând o dublă pentru Aprilia, în timp ce Enea Bastianini (KTM Tech3) a completat podiumul.

Ai Ogura și Fabio Di Giannantonio au ocupat locurile 4 și 5.

Victoria de la Valencia prelungește seria impresionantă a lui Bezzecchi, care câștigase și Marele Premiu al Qatarului, precum și ambele curse de la Portimao, sprintul și Grand Prix-ul desfășurat duminica trecută.

Bezzecchi îl depășește pe Martin în clasamentul general

Rezultatul din Spania schimbă ierarhia în lupta pentru titlul de vicecampion mondial. Înaintea etapei de la Valencia, Jorge Martin avea două puncte avans față de colegul său de la Aprilia.

După victoria din sprint, Bezzecchi a ajuns la 406 puncte, în timp ce Martin are 405. Italianul a trecut astfel pe poziția a doua, însă lupta pentru titlul de vicecampion rămâne deschisă înaintea ultimei curse a sezonului, programată duminică.

Campionul mondial din 2026 este Marc Márquez, care și-a asigurat matematic al optulea titlu în clasa MotoGP la Marele Premiu al Portugaliei.

Momente dramatice înaintea startului. Motocicleta lui Marc Márquez a luat foc

Cursa sprint de la Valencia a fost precedată de un incident neobișnuit. Semnalele luminoase de start nu s-au stins la momentul stabilit, iar mai mulți piloți au făcut semne pentru oprirea procedurii.

În acele momente, motocicleta lui Marc Márquez a început să scoată fum, după care a fost cuprinsă de flăcări. Spaniolul a fost nevoit să coboare rapid de pe motocicletă și să se îndepărteze de aceasta, înainte ca un comisar să intervină cu un stingător.

Campionul spaniol a mers în garaj și a revenit pe grila de start cu motocicleta de rezervă. Comisarii i-au permis să ia startul, însă au decis să îl sancționeze cu două penalizări de tip „long lap”, care l-au scos din lupta pentru primele poziții.

Sprintul a fost redus de la 13 la 12 tururi, iar Márquez a încheiat cursa pe locul 13, fără să obțină puncte.

Incidentul este cu atât mai nefericit pentru pilotul Ducati cu cât acesta a anunțat vineri că se va retrage din MotoGP la finalul sezonului.

Marele Premiu al Valenciei, ultima etapă a campionatului mondial din 2026, va avea loc duminică, de la ora 15:00, pe circuitul Ricardo Tormo.