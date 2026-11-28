Partida de pe stadionul „Anghel Iordănescu” a fost influențată de starea gazonului, acoperit de zăpadă în urma precipitațiilor din Capitală. Organizatorii au depus eforturi pentru pregătirea terenului, iar în premieră în acest sezon au fost folosite inclusiv mingi portocalii, pentru o mai bună vizibilitate.

Prima repriză a fost una echilibrată, cu puține ocazii clare. FC Voluntari a încercat să profite de avantajul terenului propriu, însă defensiva clujenilor a reușit să gestioneze momentele dificile. Printre cei care au amenințat poarta adversă s-au numărat Remus Gutea, Mihai Roman și Godfried Roemeratoe, fără ca vreunul dintre ei să găsească drumul spre gol.

Nici după pauză jocul nu a produs modificări pe tabelă. CFR Cluj a avut câteva tentative prin Ervin Omic, Viktor Kun și Ștefan Drazic, dar fără să reușească să deblocheze rezultatul.

Finalul le-a aparținut însă gazdelor, care au fost aproape de gol în mai multe rânduri. Matej Mamic a trimis un șut care l-a ținut în alertă pe portar, iar în minutul 86 Radu Crișan a expediat mingea pe lângă poartă din interiorul careului. Un minut mai târziu, Mihael Onisa a avut o nouă oportunitate importantă și l-a obligat pe goalkeeperul clujenilor să intervină.

Până la final, tabela a rămas neschimbată, iar cele două formații au împărțit punctele.

CFR Cluj bifează a cincea remiză din actuala ediție de campionat și ajunge la 23 de puncte. Formația antrenată de Marius Șumudică ocupă locul 8 provizoriu, la două puncte de poziția a șasea, pe care se află Corvinul, care are, însă, un meci mai puțin disputat.

FC Voluntari reușește al doilea meci la rând fără înfrângere, ajungând la 10 puncte, ocupând locul 15, penultimul.