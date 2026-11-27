Singurul gol al partidei a fost marcat de Doru Andrei, în minutul 60, printr-o execuție spectaculoasă de la peste 30 de metri. Jucătorul lui Sepsi a înscris cu exteriorul piciorului, trimițând mingea direct în vinclu, fără șanse pentru portarul Ștefan Lefter. Reușita a venit după o pasă a lui Robert Silaghi și a decis partida de pe Cluj Arena.

Tot un gol al lui Doru Andrei a decis și meciul din tur dintre cele două formații, Sepsi câștigând atunci tot cu 1-0.

Reușita jucătorului lui Sepsi a fost unul dintre puținele momente de eficiență ale covăsnenilor, care au rezistat apoi presiunii gazdelor și au păstrat avantajul până la final.

Universitatea Cluj a avut mai multe șuturi, 16 față de cele 10 ale adversarilor, și o posesie de 49%, însă nu a reușit să transforme ocaziile în gol.

Macalou a ieșit de pe teren după numai două minute

Partida a început cu un moment dificil pentru formația pregătită de Cristiano Bergodi. Atacantul clujenilor Issouf Macalou s-a accidentat la umărul stâng după o acțiune în flancul drept, în urma căreia și-a pierdut echilibrul și a acuzat dureri puternice.

Fotbalistul ivorian a rămas întins pe gazon, iar intervenția personalului medical nu a reușit să îi permită continuarea jocului. Acesta a părăsit terenul în stare de vizibilă suferință, fiind înlocuit în minutul 8 de Jug Stanojev.

Sepsi urcă pe locul 10 în clasament

În urma acestui succes, Sepsi ajunge la 21 de puncte și urcă pe poziția a zecea în clasamentul Superligii, după 17 etape. Universitatea Cluj rămâne pe locul al cincilea, cu 29 de puncte.

Pentru formația antrenată de Ovidiu Burcă, victoria reprezintă un rezultat important în tentativa de apropiere de zona play-off-ului.

De cealaltă parte, echipa lui Cristiano Bergodi ratează ocazia de a-și consolida poziția în primele cinci. Clujenii nu mai pierduseră în campionat de cinci etape.