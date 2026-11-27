„Am transmis reacția noastră față de incidentele grave care au avut loc la meciul UEFA Europa League al echipei Beşiktaş din Batumi și am prezentat mai multe dovezi. Am solicitat o investigație amănunțită a tuturor aspectelor incidentelor și inițierea procedurilor legale necesare împotriva celor responsabili de folosirea disproporționată a forței și intervenția împotriva cetățenilor noștri”, a declarat o sursă diplomatică pentru agenția turcă Anadolu.

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, discutase deja joi seara, telefonic, cu omoloaga sa georgiană, Maka Botchorishvili, despre situația suporterilor turci.

16 suporteri turci au fost reținuți, apoi eliberați

Confruntările au izbucnit în timpul partidei dintre Beşiktaş și formația israeliană Hapoel Beer-Sheva, după intervenția forțelor de ordine în sectorul suporterilor formației turce. Unii dintre aceștia au afișat drapele palestiniene și un banner cu mesajul „Revoltă împotriva ocupației, libertate pentru Palestina”, în timp ce au scandat sloganuri anti-Israel.

Poliția georgiană a intervenit în tribune, iar imaginile apărute pe rețelele de socializare au surprins confruntări între forțele de ordine și suporteri. Potrivit relatărilor presei turce, polițiștii au folosit spray iritant-lacrimogen, iar unii fani au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Arbitrul danez Morten Krogh a întrerupt partida în minutul 26, la scorul de 0-0, jucătorii și oficialii retrăgându-se temporar de pe teren. Meciul a fost reluat după aproximativ 30 de minute.

Șaisprezece suporteri ai formației Beşiktaş au fost reținuți de autoritățile georgiene. Aceștia au fost eliberați vineri, după intervenții diplomatice și discuții între miniștrii Justiției din cele două țări.

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan i-a cerut ministrului Justiției, Akin Gürlek, să intervină pentru eliberarea cetățenilor turci. Oficialul a discutat cu omologul său georgian, Paata Salia, iar ulterior toți cei 16 suporteri au fost puși în libertate.

Autoritățile georgiene au confirmat eliberarea persoanelor reținute, dar au precizat că procedurile administrative privind incidentele vor avea în continuare consecințe.

Georgia susține că suporterii au provocat incidente înainte de meci

În privința cauzelor confruntărilor, autoritățile georgiene au respins acuzațiile potrivit cărora poliția ar fi intervenit ca reacție la afișarea drapelelor palestiniene.

Ministerul de Interne de la Tbilisi a susținut că incidentele au început încă din timpul deplasării suporterilor către stadion, aceștia manifestând un comportament agresiv, aruncând obiecte și intrând în confruntări fizice cu polițiștii.

Potrivit instituției, unii suporteri au deteriorat infrastructura stadionului și au aruncat cu scaune în forțele de ordine. În prima comunicare oficială, ministerul a anunțat că trei polițiști au fost răniți și că 16 persoane au fost reținute.

Ulterior, ministrul georgian de Interne, Sulkhan Tamazashvili, a declarat că patru polițiști au fost răniți în confruntări și că autoritățile au intervenit pentru restabilirea ordinii publice.

UEFA a prezentat o versiune diferită față de relatările inițiale privind declanșarea violențelor. Forul european a precizat că, potrivit informațiilor sale, escaladarea confruntărilor dintre poliție și suporterii lui Beşiktaş a început după ce forțele de ordine au intervenit pentru a opri o altercație izbucnită între propriii suporteri ai echipei turce.

UEFA a deschis o anchetă disciplinară

Vineri, UEFA a condamnat violențele produse la meciul de la Batumi și a anunțat numirea unor inspectori de etică și disciplină care vor investiga incidentele și vor analiza probele disponibile.

Forul european a precizat, într-o comunicare separată, că nu a fost organizatorul partidei și că responsabilitatea pentru măsurile de securitate din interiorul stadionului a aparținut autorităților locale georgiene.

Meciul dintre Beşiktaş și Hapoel Beer-Sheva fusese mutat de la Istanbul la Batumi după ce Federația Turcă de Fotbal a informat UEFA că partida nu putea fi organizată în Turcia din motive de siguranță și securitate.

Într-un comunicat, Beşiktaş a condamnat ceea ce a numit folosirea disproporționată a forței împotriva suporterilor săi și a anunțat că a sesizat UEFA și consulatul general al Turciei din Batumi. Federația Turcă de Fotbal a criticat, la rândul său, comportamentul forțelor de ordine georgiene.

Beşiktaş a câștigat partida

În ciuda incidentelor, meciul din etapa a cincea a fazei principale a Europa League a putut să se deruleze fără alte incidente după reluare, iar Beşiktaş s-a impus cu 2-1.

Junior Olaitan a deschis scorul pentru formația turcă în minutul 75, iar Orkun Kökçü a majorat avantajul în minutul 89. Hapoel Beer-Sheva a redus din diferență în prelungiri, prin Javon East.

Relațiile dintre Turcia și Israel sunt tensionate de la începutul războiului din Gaza, iar președintele Recep Tayyip Erdoğan a criticat în repetate rânduri acțiunile guvernului israelian. Mesajele pro-palestiniene sunt frecvent întâlnite în tribunele stadioanelor din Turcia, în special după izbucnirea conflictului din Gaza.