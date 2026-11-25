Aeronava în care se aflau reprezentanții clubului turc ar fi fost lovită de fulger în timp ce încerca să aterizeze pe aeroportul din Batumi, iar condițiile meteorologice au obligat echipajul să devieze zborul către Turcia.

Incidentul a fost relatat de presa turcă, pe baza informațiilor difuzate de TRT Spor, și preluat de publicația germană Bild.

Potrivit relatărilor, avionul a întâmpinat turbulențe puternice în apropierea destinației, iar tentativa de aterizare la Batumi a fost abandonată din cauza vremii nefavorabile.

„Cel mai tensionat zbor din viața noastră”

Oficiali ai clubului Beşiktaş au descris experiența drept una extrem de dificilă, susținând că aeronava a fost lovită de un fulger în timpul apropierii de aeroport.

„A fost cel mai tensionat zbor din viața noastră”, a declarat un reprezentant al clubului, citat de presa turcă.

În cele din urmă, avionul a fost redirecționat către aeroportul Rize-Artvin, situat în nord-estul Turciei, unde a putut ateriza.

Delegația formației din Istanbul și-a continuat ulterior deplasarea spre Georgia cu autocarul.

Din cauza întârzierilor provocate de incident, conferința de presă programată înaintea partidei, la care urma să participe antrenorul Vincenzo Italiano, a fost anulată.

De ce se joacă meciul în Georgia, nu la Istanbul

Partida dintre Beşiktaş și formația israeliană Hapoel Beer-Sheva este programată la Batumi, deși echipa turcă are statutul de gazdă.

Conform publicației germane mutarea întâlnirii din Istanbul într-o locație neutră a fost determinată de considerente de securitate, pe fondul tensiunilor politice legate de războiul Israelului.

Astfel, Beşiktaş a fost nevoită să efectueze o deplasare internațională pentru un meci pe care, în condiții obișnuite, l-ar fi disputat pe propriul stadion.

Și arbitrii au fost afectați de vremea extremă

Problemele meteorologice nu au afectat doar delegația clubului turc.

Brigada de arbitri din Danemarca, condusă de Morten Krogh, nu a reușit nici ea să ajungă conform planului la Batumi.

Avionul oficialilor a aterizat în schimb la Trabzon, în Turcia, după ce condițiile atmosferice au împiedicat continuarea zborului spre destinația inițială.

Nici echipa israeliană Hapoel Beer-Sheva nu a fost ocolită de dificultăți. Din cauza vremii, adversara lui Beşiktaş a fost obligată să își mute antrenamentul oficial pe un alt teren.

Pregătiri perturbate înaintea confruntării europene

Incidentul aviatic și vremea nefavorabilă au complicat pregătirile ambelor formații înaintea întâlnirii din Europa League.

Publicația germană nu menționează o eventuală decizie de amânare a meciului.