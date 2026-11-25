Vera Gräfin von Lehndorff, cunoscută ca Veruschka, a murit marți, la Berlin, potrivit agenției dpa, care a aflat vestea de la apropiați ai familiei. Decesul a fost confirmat miercuri de firma surorii sale, Catharina Kappelhoff-Wulff, din Hamburg.

Fiica unui ofițer executat de naziști

Veruschka s-a născut la Königsberg, în Prusia Orientală, a doua dintre cele patru fiice ale contelui Heinrich von Lehndorff-Steinort. Tatăl ei a fost executat când ea avea cinci ani, pentru implicarea în atentatul din 20 iulie 1944 împotriva lui Adolf Hitler. După moartea lui, familia a fost închisă în lagăre de muncă până la sfârșitul războiului. După război, mama și fetele au rămas sărace și au fost ocolite de alți germani din cauza „trădării” tatălui.

De la Florența la „Blow Up”

Cariera ei a început la sfârșitul anilor ’50, când fotograful italian Ugo Mulas a pozat-o pentru câteva pictoriale apreciate, potrivit presei italiene. În deceniul următor a devenit celebră în toată lumea datorită colaborării cu Franco Rubartelli, care i-a dedicat și filmul „Veruschka, poesia di una donna” (1971). O vreme a fost considerată cel mai bine plătit model din lume.

În 1966, când era în plină glorie, Michelangelo Antonioni a ales-o pentru „Blow Up”. Filmul se petrece în Londra anilor ’60 și urmărește o zi din viața unui tânăr fotograf talentat. Scena în care Thomas (David Hemmings) o fotografiază întinsă pe podeaua studioului a rămas una dintre cele mai cunoscute imagini din istoria cinematografiei.

Pictura pe corp și James Bond

Veruschka s-a dedicat apoi artei, mai ales picturii pe corp. A jucat și în „Salomè”, de Carmelo Bene, și în „Cattivi pensieri”, de Ugo Tognazzi. În 2006 a avut un mic rol în „Casino Royale”, primul film James Bond cu Daniel Craig.