Operațiunea a avut loc în jurul orei locale 9:00, la Iowa Army Ammunition Plant, în apropierea localității Middletown, din sud-estul statului Iowa. Potrivit unui oficial al armatei americane, întreaga cantitate de azidă de plumb a fost distrusă cu succes, relatează Associated Press.

Materialul era depozitat în 68 de butoaie, cu o greutate netă de aproximativ 9.700 de livre, echivalentul a circa 4,4 tone metrice. Substanța fusese adusă în Iowa în 2009, de la mai multe baze militare din SUA, și păstrată în eventualitatea în care armata ar fi avut nevoie de ea.

Problema a fost descoperită în martie 2026, în timpul unei inspecții de rutină, când specialiștii au constatat că materialul începuse să se cristalizeze. În această stare, azida de plumb devenise extrem de sensibilă la șocuri, frecare, vibrații și variații de temperatură, existând riscul unei detonări spontane.

Autoritățile au analizat mai multe variante de eliminare a substanței, inclusiv neutralizarea chimică și tratarea termică, însă au considerat că detonarea controlată, direct în interiorul bazei, reprezintă soluția cu cele mai puține riscuri.

Măsuri speciale pentru limitarea poluării

Operațiunea a provocat îngrijorări în rândul comunităților din apropiere, deoarece azida de plumb conține un metal greu toxic, care poate afecta grav sănătatea oamenilor și mediul înconjurător.

Pentru a limita răspândirea particulelor de plumb, armata a construit bariere din beton, nisip și alte materiale în jurul celor două buncăre în care se afla explozibilul. Au fost folosite geluri și spume speciale pentru absorbția prafului rezultat în urma detonării, iar planul prevedea utilizarea a peste 100.000 de galoane de apă, echivalentul a aproximativ 378.000 de litri, pentru reducerea dispersiei particulelor.

Explozia a produs două bubuituri puternice, urmate de apariția a două coloane subțiri de fum alb, care s-au risipit rapid.

Agenția americană pentru protecția mediului (EPA) a anunțat că monitoarele instalate în jurul bazei militare nu au detectat plumb în aer nici la mai mult de o oră după detonare. În primele 15 minute de la explozie, aparatele nu raportaseră, de asemenea, prezența metalului toxic.

Înaintea operațiunii, agenția colectase 1.216 probe de aer, sol, praf și apă, dintre care 650 din sol, 297 din praf, 210 din apă și 59 din aer. Aproximativ 300 de angajați și colaboratori ai EPA au fost mobilizați în Iowa și în zonele învecinate pentru monitorizare și intervenție.

Cu toate acestea, autoritățile nu au exclus posibilitatea ca particule de plumb să se fi depus pe terenuri, clădiri sau suprafețe agricole. Testele asupra solului și apei vor continua în perioada următoare.

Locuitorii au fost avertizați asupra riscurilor

Înaintea detonării, autoritățile au recomandat evacuarea persoanelor aflate în zona de risc de aproximativ cinci mile (opt kilometri) în direcția estimată a deplasării norului de praf. Pentru locuitorii aflați pe o rază mai mare, de până la 20 de mile (32 de kilometri), a fost emisă o recomandare de adăpostire în interior, cu ferestrele și ușile închise.

Mai multe școli și afaceri din regiune și-au suspendat activitatea, iar unii localnici și-au izolat ferestrele și ușile pentru a împiedica pătrunderea eventualelor particule toxice.

Plumbul este un metal greu care nu prezintă un nivel de expunere considerat sigur pentru organismul uman. Poate afecta sistemul nervos, rinichii și alte organe, iar copiii mici și femeile însărcinate sunt deosebit de vulnerabili.

Operațiunea a fost contestată de organizații de mediu, care au încercat în instanță să blocheze detonarea, invocând riscurile pentru sănătatea populației și pentru ecosistemele din regiune. O curte federală de apel a permis însă desfășurarea intervenției, considerând că măsurile de protecție prevăzute de autorități sunt adecvate.

Președintele Donald Trump a declarat, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că primele informații indică faptul că măsurile de protecție aplicate de armată au depășit așteptările.