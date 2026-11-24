Armata Statelor Unite ale Americii urmează să detoneze substanțe chimice miercuri dimineața în Iowa, după ce a primit „unda verde” de la o curte federală de apel.

Militarii americani au transmis luni seara, că vor demara procedurile necesare detonării controlate a 68 de butoaie de azidă de plumb, în coordonare cu autoritățile statale, locale și federale.

„Aceasta este o decizie luată de comun acord. Toate agențiile specializate sunt de acord, iar atât actualul guvernator al statului Iowa, cât și viitorul guvernator afirmă că decizia aparține experților”, a transmis secretarul interimar al Armatei, Adam Telle, pe rețelele de socializare.

Acordul instanței

Un complet format din trei judecători ai Curții de Apel din cel de-al optulea Circuit al SUA a declarat luni că Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a inclus măsuri de siguranță într-o autorizație de urgență pentru a minimiza dispersarea prafului.

Conform relatărilor AP News, condițiile impuse corespund cu preocupările grupurilor ecologiste care au intentat un proces împotriva detonării, a mai transmis instanța americană.

Aceasta a pus accent și pe restricțiile legate de condițiile meteorologice și a dispus instalarea unor bariere metalice în jurul zonei în care sunt depozitate butoaiele.

Ce spune Trump

Donald Trump, președintele SUA și comandatul suprem al Armatei, a declarat, printr-o postare pe rețelele de socializare, că, pe lângă aprobarea instanței, își dorește ca guvernatorul ales, Rob Sand, să aprobe detonarea.

Sand este un democrat care își va prelua mandatul de guvernator abia în luna ianuarie. El a afirmat că decizia îi aparține în totalitate administrației Trump.