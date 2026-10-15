Trump ia în calcul folosirea „mamei tuturor bombelor” împotriva Iranului. Planurile armatei SUA vizează infrastructura energetică și obiective nucleare

Decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump, care a declarat public că nu intenționează să ordone noi atacuri înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

Utilizarea bombei GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) în conflictul cu Iranul ar reprezenta o escaladare semnificativă a operațiunilor militare. Cu toate acestea, oficialii familiarizați cu planurile Pentagonului pun la îndoială eficiența armei împotriva instalațiilor nucleare amplasate în subteran.

Potrivit surselor citate de CNN, Donald Trump a cerut armatei să pregătească noi variante de atac, inclusiv împotriva infrastructurii energetice iraniene. Unul dintre oficiali a precizat că operațiunile ar putea avea loc înaintea retragerii forțelor americane din zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

O altă sursă a declarat că planurile pentru lovirea unor obiective nucleare iraniene, inclusiv a instalației de la Pickaxe Mountain, prevăd explicit și posibilitatea folosirii MOAB.

MOAB, bomba americană luată în calcul pentru atacarea Iranului

GBU-43/B MOAB este cea mai mare bombă convențională din arsenalul Statelor Unite. Arma cântărește aproximativ 9.800 de kilograme și este proiectată să detoneze înainte de impactul cu solul, producând o undă de șoc puternică pe o suprafață extinsă.

Potrivit oficialilor familiarizați cu planificarea militară, bomba poate distruge o zonă echivalentă cu aproximativ nouă blocuri urbane. Totuși, aceasta nu a fost concepută pentru a penetra straturi groase de rocă și pentru a distruge instalații fortificate aflate la mare adâncime.

Acest aspect ridică semne de întrebare privind eficiența sa împotriva instalației de la Pickaxe Mountain, despre care Statele Unite și Israelul cred că găzduiește componente ale programului nuclear iranian. Complexul ar fi protejat de straturi de granit, ceea ce ar limita capacitatea bombei de a distruge structurile subterane.

Un oficial familiarizat cu discuțiile militare a declarat pentru CNN că MOAB este concepută în principal pentru distrugerea unor suprafețe extinse, nu pentru penetrarea unor obiective aflate la mare adâncime.

În cazul utilizării sale, efectele asupra zonei lovite ar putea fi devastatoare, iar raza mare a exploziei ar ridica probleme privind riscul producerii unor victime civile, în special dacă țintele se află în apropierea zonelor populate sau a infrastructurii nemilitare.

Atacurile asupra Iranului ar putea viza instalațiile nucleare și infrastructura energetică

Noile planuri militare includ obiective energetice și instalații asociate programului nuclear iranian. Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că obiectivul său este să împiedice Iranul să obțină arme nucleare.

În ultimele luni, președintele american a amenințat că va lovi instalația de la Pickaxe Mountain, chiar și după suspendarea operațiunilor militare de amploare la începutul acestui an.

Cu toate acestea, oficialii americani citați de CNN au exprimat îndoieli cu privire la existența unei strategii care să lege noile atacuri de un obiectiv clar de încheiere a războiului. Armata continuă să prezinte administrației variante operaționale, însă nu există indicii că Washingtonul și Teheranul s-ar apropia de un acord diplomatic, după mai mult de șase luni de bombardamente americane.

Potrivit surselor citate, folosirea MOAB ar putea avea și un rol psihologic, prin amploarea exploziei și impactul asupra conducerii iraniene. Totuși, oficialii avertizează că o asemenea operațiune nu ar garanta capitularea Iranului și nici atingerea obiectivelor strategice declarate de administrația americană.

Trump caută o ieșire din războiul cu Iranul înaintea alegerilor din SUA

Donald Trump se confruntă cu presiuni pentru încheierea conflictului, în contextul nemulțumirilor din rândul alegătorilor americani și al apropierii alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

Potrivit CNN, consilierii de la Casa Albă și planificatorii militari au analizat în ultimele săptămâni variante prin care președintele ar putea prezenta încheierea operațiunilor drept un succes, fără a bloca eventuale negocieri diplomatice.

Unele dintre opțiunile analizate ar presupune lovituri de amploare, urmate de o retragere rapidă a forțelor americane. O sursă familiarizată cu discuțiile de la Pentagon a descris aceste variante drept un posibil spectacol de forță, menit să ofere administrației o cale de ieșire din conflict.

Trump a respins ideea că retragerea trupelor fără obținerea unor rezultate clare ar putea fi prezentată drept o victorie. În același timp, președintele american a arătat că nu dorește trimiterea trupelor terestre în Iran.

O operațiune terestră de amploare ar putea presupune pierderi importante de vieți omenești în rândul militarilor americani. Deși Pentagonul analizează mai multe scenarii, CNN precizează că nu există, în prezent, indicii că oficiali ai administrației ar susține o asemenea intervenție.

Casa Albă și Pentagonul nu confirmă planurile de folosire a bombei MOAB în Iran

Întrebată despre posibilitatea utilizării bombei MOAB, Casa Albă a transmis CNN că nu comentează planuri militare sensibile care ar putea sau nu să existe.

Un oficial al administrației a adăugat că Donald Trump păstrează toate opțiunile deschise pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

La rândul său, un reprezentant al Pentagonului a declarat că Departamentul de Război pregătește scenarii operaționale variate pentru a pune în aplicare deciziile președintelui și ale conducerii instituției.

În paralel, armata americană se pregătește pentru eventualitatea unor represalii iraniene dacă Trump aprobă noi lovituri. Potrivit unei surse citate de CNN, următoarea rotație a militarilor americani desfășurați în zona CENTCOM este așteptată în următoarele săptămâni, fără certitudinea că întregul personal retras va fi înlocuit.

MOAB a fost folosită pentru prima dată de SUA în Afganistan, în 2017

Bomba MOAB a fost dezvoltată în timpul războiului din Irak și a fost concepută inclusiv pentru operațiuni psihologice. Militarii americani sperau că efectul exploziei va intimida trupele adverse și le va determina să se predea sau să renunțe la luptă.

În aprilie 2017, în timpul primului său mandat, Donald Trump a autorizat folosirea bombei împotriva unor poziții ale organizației teroriste Stat Islamic din Afganistan. A fost prima utilizare a acestei arme de către armata americană.

Lovitura a vizat o rețea de tuneluri fortificate folosite de luptătorii grupării pentru a lansa atacuri împotriva forțelor guvernamentale afgane. Oficialii afgani au declarat atunci că 36 de combatanți ai Stat Islamic au fost uciși. Explozia a distrus trei tuneluri, precum și arme și muniție, fără victime civile raportate la acel moment.

Dacă va fi utilizată împotriva Iranului, MOAB ar deveni un instrument suplimentar în operațiunile americane, însă eficiența sa împotriva instalațiilor nucleare subterane rămâne incertă. O eventuală decizie de folosire a bombei ar depinde de aprobarea lui Donald Trump.