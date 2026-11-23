„Pentru a-și proteja personalul și comunitățile din jur, Armata trebuie să acționeze rapid”, au transmis avocații guvernului Curții de Apel a Circuitului 8, într-un document depus sâmbătă seara. „Protejarea sănătății oamenilor și a mediului cere acțiune acum, nu întârzieri.”

Duminică seara, Armata a anunțat că detonarea va avea loc miercuri, pentru „condiții meteo optime” și pentru ca toate măsurile de reducere a riscurilor să fie puse la punct, potrivit ABCnews.com.

Instanța a interzis detonarea

Curtea de apel a suspendat joi, la cererea organizațiilor de mediu, permisul care deschisese calea detonării în Middletown, o comunitate mică aflată la aproximativ 257 de kilometri sud-est de Des Moines.

Operațiunea fusese programată inițial pentru vineri, dar Armata a schimbat data de trei ori, după ce publicul și-a exprimat îngrijorarea față de efectele asupra sănătății și mediului.

Grupurile de mediu au criticat decizia și au acuzat Armata că încearcă să evite controlul instanței și cererile publicului de siguranță și transparență.

Ce spune guvernul

Iowa Environmental Council, Sierra Club și Earthjustice se îndoiesc că toate alternativele au fost analizate corespunzător.

„Armata a părut mai preocupată în weekend să găsească o cale de a ocoli procesul judiciar decât să răspundă cererilor publicului”, a spus Thien Chau, avocat Earthjustice.

Avocații guvernului spun că Armata nu are nevoie de permis pentru a acționa în caz de urgență împotriva unei amenințări imediate generate de materiale explozive.

Potrivit lor, standardele legii federale privind deșeurile periculoase nu se aplică atunci când un specialist în intervenții cu muniție stabilește că există un pericol imediat.

O situație riscantă

Oficialii afirmă că substanțele sunt instabile, iar riscul unei explozii necontrolate crește, mai ales că temperaturile ar urma să scadă sub -1 grad Celsius în zilele următoare.

În martie, angajații fabricii de muniție Iowa Army Ammunition Plant au găsit câteva zeci de butoaie cu azidă de plumb degradată, utilizată în producția de muniție.

Cristalizarea substanței a creat o situație periculoasă.

Documentele Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) arată că au fost luate în calcul alternative, precum neutralizarea conținutului cu alte substanțe, dar oficialii spun că manipularea butoaielor ar crește riscul unei detonări accidentale mortale.

Ce spun apărătorii mediului

Ecologiștii contestă această concluzie și reproșează autorităților că au oferit prea puține informații publicului.

Armata a prezentat detalii la o întâlnire publică în Middletown, în octombrie, dar abia un anunț de acum o săptămână a făcut ca și alte comunități, unele aflate la 160 de kilometri distanță, să afle de impactul posibil.

În Middletown locuiesc aproape 400 de oameni, dar mii de alții din zonă ar putea fi afectați de particulele care se pot dispersa în aer și depune pe sol.

Detonarea va produce un nor de particule de plumb

Cele două explozii planificate vor fi scurte, dar pot sparge geamurile vechi, așa că unor locuitori din Middletown li s-a recomandat să părăsească zona.

Ceilalți din regiune trebuie să stea în casă, cu ferestrele și ușile închise, să-și adăpostească animalele și să curețe după aceea mașinile, pervazurile și suprafețele exterioare.

„Detonarea va produce un nor cu particule de plumb, care se vor răspândi în aer și se vor depune pe sol”, se arată într-un anunț oficial.

„Plumbul este toxic pentru oameni și animale.”