Sunt, fără îndoială, una dintre aromele de neînlocuit ale bucătăriei din această parte de lume. Pentru noi, sunt normale, însă alții abia acum descoperă minunățiile din borcanele de murături.

Conservarea legumelor în apă sărată datează din Mesopotamia, de pe la 4000 î.Hr..

Metoda a plecat din Anatolia, care a păstrat-o mii de ani, apoi s-a rspândit în toată lumea.

Dua Lipa și licoarea magică

Umila legumă păstrată în saramură ajunge în frigiderele cele mai simandicoase.

Dua Lipa, care a descoperit și ea zeama de murături, a creat o băutură care, zice-se s-a viralizat rapid, chiar dacă unii au strâmbat din nas.

O altă vedetă înnebunită după murături e Selena Gomez

Pentru Gomez, murăturile sunt o adevărată pasiune.

Le-a descoperit în copilărie, prin mâncarea stradală din Texas, și le mănâncă regulat de atunci. Mănâncă atât de multe, încât prietenii ei i-au făcut de ziua ei o prăjitură cu murături.

Ba chiar soțul ei i-a oferit de Ziua Îndrăgostiților un borcan de murături.

„Nu are cum să renunțe la ele”

Dragostea actriței pentru murături crește de la o zi la alta.

Benny Blanco a vorbit recent despre această pasiune într-o discuție cu Jennifer Lopez.

„Soția mea mănâncă un borcan de murături în fiecare zi. Nu are cum să renunțe la ele”, a spus el. Lopez ar fi fost, zice-se, surprinsă.

Sosul devenit viral al lui Gomez

Pasiunea Selenei Gomez a ajuns și în rețete neobișnuite.

Ea a adăugat această aromă chiar și în popcorn: întâi a pus sos picant peste popcorn, apoi l-a înmuiat în suc de murături și l-a mâncat.

Inutil de menționat că acest sos a fost încercat de o groază de curioși, iar rețeta s-a viralizat întocmai ca băutura lui Dua Lipa.