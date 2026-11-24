Agenția americană pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC) a anunțat marți că a activat un plan de intervenție de urgență, la solicitarea autorităților din statul Iowa. Armata americană intenționează să distrugă miercuri, 25 noiembrie, un stoc de substanțe explozive devenite instabile, depozitate la o fabrică de muniții din Middletown, în sud-estul statului.

Instituția federală a mobilizat o echipă formată din specialiști în toxicologie, comunicare și intervenții în situații de urgență sanitară.

CDC va colabora cu autoritățile sanitare din Iowa atât înaintea detonării, cât și în perioada ulterioară, când ar putea fi necesare evaluări medicale în comunitățile expuse.

„Sprijinim Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane din Iowa în elaborarea recomandărilor care să contribuie la protejarea populației împotriva unei posibile expuneri la plumb și la poluarea atmosferică. Ne pregătim să sprijinim statul Iowa în eventualele evaluări ale stării de sănătate a comunității ulterior evenimentului”, au transmis reprezentanții agenției americane.

De ce trebuie distruși explozibilii

Stocul conține azidă de plumb, o substanță explozivă utilizată la fabricarea munițiilor. Potrivit cotidianului argentinian Clarín, aproximativ 4,5 tone de material sunt depozitate în 68 de recipiente.

O inspecție efectuată în martie 2026 a arătat că substanța, depozitată de câteva decenii, s-a degradat și există riscul producerii unei explozii necontrolate.

Armata americană a comunicat marți că specialiștii au analizat mai multe alternative de eliminare a substanței, însă au concluzionat că detonarea controlată prezintă cele mai mici riscuri pentru populație.

Evacuarea populației

Autoritățile au recomandat evacuarea preventivă a locuitorilor din Middletown și din zonele învecinate expuse riscului de contaminare.

Agenția Federală pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență (FEMA) asigură transport, cazare temporară, alimente și apă potabilă persoanelor evacuate. Acestea vor putea reveni în locuințe când autoritățile vor confirma că deplasarea este sigură.

Particulele de plumb eliberate în atmosferă pot fi inhalate sau se pot depune pe sol și pe diverse suprafețe. Copiii sub șase ani, femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice sunt considerate deosebit de vulnerabile.

Recomandările CDC

Locuitorii din afara perimetrului de evacuare au fost sfătuiți să rămână în case, să închidă ușile și ferestrele și să etanșeze spațiile prin care aerul exterior poate pătrunde în locuințe.

CDC a recomandat utilizarea sistemelor de încălzire în modul de recirculare a aerului și, acolo unde este posibil, înlocuirea filtrelor înaintea detonării.

Specialiștii atrag atenția că praful de plumb poate fi transportat în locuințe prin intermediul hainelor și al încălțămintei. De aceea, populația a fost sfătuită să spele hainele și mâinile și să îndepărteze încălțămintea potențial contaminată înainte de a intra în clădiri.

Vântul, factor-cheie în răspândirea particulelor toxice

Autoritățile federale efectuează analize ale solului, aerului și apei din apropierea fabricii de muniții. Testele vor continua ulterior detonării, iar rezultatele vor fi făcute publice.

Direcția vântului va fi unul dintre principalii factori care vor determina răspândirea particulelor de plumb în atmosferă.