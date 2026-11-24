Întâlnirea din Transcarpatia reprezintă prima reuniune bilaterală oficială dintre Volodimir Zelenski și Peter Magyar de la preluarea funcției de prim-ministru al Ungariei, în luna mai.

Cei doi lideri au mai discutat anterior în marja unor reuniuni europene și internaționale, însă întrevederea de marți marchează un nou pas în dialogul direct dintre Kiev și Budapesta, potrivit publicației The Kyiv Independent.

Înaintea discuțiilor, premierul ungar a participat la o ceremonie de comemorare a militarilor din Transcarpatia care au murit apărând Ucraina.

„Am venit aici pentru a transmite un mesaj din partea poporului ungar. Suntem solidari cu Ucraina, iar poporul ungar este alături de voi”, a declarat Peter Magyar.

Premierul a condamnat, de asemenea, atacurile Rusiei împotriva populației civile și a militarilor ucraineni.

Ungaria anunță un ajutor umanitar de un miliard de grivne

În timpul vizitei, Peter Magyar a anunțat acordarea unui sprijin umanitar în valoare de un miliard de grivne, echivalentul a aproximativ 22,2 milioane de dolari.

Ajutorul include medicamente și generatoare de energie electrică, echipamente necesare în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis că discuțiile cu partea ungară au produs deja rezultate în mai multe domenii.

„O vizită care va aduce cu siguranță rezultate pozitive. Avem deja acorduri în domeniile politicii, energiei și infrastructurii”, a scris liderul ucrainean pe rețelele sociale, la începutul întâlnirii.

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina, într-o nouă etapă

Vizita are loc pe fondul îmbunătățirii relațiilor dintre cele două țări, după victoria electorală a lui Peter Magyar asupra fostului premier Viktor Orbán, în aprilie 2026.

Noua conducere de la Budapesta a renunțat la blocajele care împiedicau avansarea candidaturii Ucrainei la aderarea la Uniunea Europeană.

La rândul său, Kievul a adoptat prevederi legislative privind protejarea învățământului minorității vorbitoare de limbă maghiară din Transcarpatia, o temă sensibilă în relațiile bilaterale.

Discuții și despre minoritatea maghiară din Transcarpatia

Premierul Peter Magyar a fost însoțit de ministrul ungar de externe, Anita Orbán, care a anunțat discuții separate cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiha, privind principalele probleme dintre cele două state.

Vizita are loc la o săptămână după atacurile cu drone rusești din 17 noiembrie asupra orașelor Mukacevo și Ujhorod, din Transcarpatia.

În urma acelor atacuri, Anita Orbán și-a exprimat solidaritatea atât cu membrii comunității maghiare din regiune, cât și cu întreaga populație ucraineană.

Regiunea Transcarpatia, situată la granița cu Ungaria și în apropierea României, are o importanță deosebită pentru relațiile dintre Kiev și Budapesta, inclusiv prin prezența comunității maghiare.