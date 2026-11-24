Comisia Europeană a publicat marți, 24 noiembrie, comunicarea „Mind the Gap 2026”, un document care analizează pierderile fiscale din statele membre și propune măsuri pentru îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare.

Potrivit evaluării, peste 200 de miliarde de euro nu sunt colectate anual la nivelul Uniunii Europene, din cauza evaziunii fiscale, evitării obligațiilor fiscale, deficiențelor administrative sau erorilor neintenționate.

Din această sumă, aproximativ 125 de miliarde de euro reprezintă venituri neîncasate din taxa pe valoarea adăugată (TVA), iar aproape 50 de miliarde de euro provin din impozitul pe profit.

Separat, statele membre raportează anual aproximativ 750 de miliarde de euro reprezentând venituri la care renunță prin facilități fiscale, precum scutiri, cote reduse, credite fiscale și alte stimulente. Aceste sume nu reprezintă automat pierderi cauzate de fraudă.

Inteligența artificială, folosită pentru identificarea fraudei fiscale

Una dintre principalele recomandări ale Comisiei vizează digitalizarea administrațiilor fiscale și înlocuirea sistemelor informatice fragmentate cu platforme integrate.

Bruxelles-ul propune utilizarea analizelor de risc bazate pe inteligență artificială pentru identificarea mai rapidă a evaziunii și a tentativelor de evitare a obligațiilor fiscale.

În același timp, modernizarea ar trebui să reducă birocrația pentru contribuabilii care își respectă obligațiile.

Pentru România, recomandările europene sunt relevante în contextul eforturilor de digitalizare a administrației fiscale și de îmbunătățire a colectării veniturilor bugetare.

Comisia Europeană vrea o evaluare mai strictă a facilităților fiscale

Executivul european recomandă statelor membre să publice periodic rapoarte detaliate despre facilitățile fiscale acordate, inclusiv costurile, beneficiarii și rezultatele urmărite.

De asemenea, sunt propuse îmbunătățirea metodologiilor de calcul al decalajelor fiscale, consolidarea recuperării datoriilor și extinderea cooperării transfrontaliere dintre autorități.

Comisia consideră că recuperarea chiar și a unei părți din veniturile necolectate ar putea crea resurse suplimentare pentru investiții strategice, fără introducerea unor taxe noi.

Bruxelles-ul: Finanțele publice pot fi consolidate fără creșterea taxelor

Comisarul european Wopke Hoekstra a subliniat că îmbunătățirea colectării reprezintă una dintre cele mai eficiente modalități de consolidare a bugetelor naționale.

„În fiecare an, peste 200 de miliarde de euro din venituri publice rămân necolectate. Într-un moment în care trebuie să investim în securitatea noastră, în competitivitate și în tranzițiile verde și digitală, reducerea decalajelor fiscale este una dintre cele mai eficiente modalități de consolidare a finanțelor publice fără majorarea taxelor”, a declarat oficialul european.

Documentul este însoțit de analize individuale pentru toate cele 27 de state membre și de rapoarte privind colectarea TVA, recuperarea creanțelor fiscale și diferențele dintre veniturile fiscale potențiale și cele efectiv încasate.

Comisia Europeană urmărește astfel o cooperare mai strânsă între statele membre, pentru sisteme fiscale mai eficiente, mai transparente și mai echitabile.