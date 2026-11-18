Decizia, convenită de partidele aflate la guvernare după negocieri îndelungate, ar putea diminua facturile gospodăriilor cu aproximativ 7%, potrivit publicației germane WirtschaftsWoche.

Acordul a fost încheiat marți seară, după mai bine de opt ore de discuții între reprezentanții Uniunii Creștin-Democrate și ai Partidului Social-Democrat.

Reducerea este prevăzută, într-o primă etapă, pentru anul 2027, urmând ca autoritățile să identifice ulterior sursele de finanțare necesare unei eventuale prelungiri.

Taxa pe electricitate va scădea de la 2,05 la 0,05 cenți pe kilowatt-oră

Potrivit acordului, taxa aplicată consumului de energie electrică va fi redusă de la 2,05 cenți la 0,05 cenți pentru fiecare kilowatt-oră, nivelul minim stabilit prin reglementările europene.

În prezent, gospodăriile și majoritatea companiilor din sectorul serviciilor și comerțului plătesc taxa standard, în timp ce întreprinderile industriale și cele din agricultură și silvicultură beneficiază deja de facilități fiscale.

Măsura convenită de coaliția guvernamentală va extinde reducerea și asupra consumatorilor casnici, micilor întreprinderi, comercianților și prestatorilor de servicii.

Cancelarul Friedrich Merz a declarat că guvernul își respectă astfel angajamentul de a reduce povara fiscală asupra consumului de electricitate.

„Am promis reducerea taxei pe energia electrică și ne-am ținut de cuvânt. În special întreprinderile mici și familiile vor resimți această diminuare a costurilor”, a afirmat Merz, potrivit publicației germane.

Cât vor economisi gospodăriile din Germania

Conform calculelor prezentate de WirtschaftsWoche, pe baza datelor portalului de comparații Verivox, prețul mediu al energiei electrice pentru consumatorii casnici era de aproximativ 34,36 cenți pe kilowatt-oră în octombrie.

Prin reducerea taxei și a TVA-ului aferent acesteia, prețul final ar putea coborî la aproximativ 32,04 cenți pe kilowatt-oră.

Economiile estimate diferă în funcție de consumul anual:

O gospodărie formată din trei persoane, cu un consum de 4.000 kWh, ar economisi aproximativ 93 de euro pe an. Factura anuală ar scădea de la circa 1.375 la 1.282 de euro.

Un cuplu care consumă 2.800 kWh anual ar putea economisi aproximativ 65 de euro.

O persoană care locuiește singură și consumă 1.500 kWh anual ar beneficia de o reducere de aproximativ 35 de euro.

În ansamblu, diminuarea taxei ar putea reduce costurile cu electricitatea ale gospodăriilor germane cu aproximativ 7%, dacă celelalte componente ale prețului rămân neschimbate.

Estimările au la bază nivelurile actuale ale tarifelor și nu reprezintă o garanție că toate facturile vor scădea în aceeași proporție.

Măsura va costa bugetul Germaniei 5,4 miliarde de euro anual

Extinderea facilității fiscale la gospodării și la întreprinderile mici ar urma să reducă veniturile statului german cu aproximativ 5,4 miliarde de euro pe an.

Dintre acestea, aproape trei miliarde de euro ar reprezenta economiile cumulate ale consumatorilor casnici.

Pentru anul 2027, guvernul intenționează să acopere impactul bugetar prin utilizarea spațiului financiar disponibil în cadrul mecanismelor de sprijin pentru energia regenerabilă, reglementate de Legea germană privind energiile regenerabile (EEG).

Finanțarea măsurii după 2027 nu a fost încă stabilită.

Subiectul a generat tensiuni în interiorul coaliției, după ce ministrul federal al Finanțelor, Lars Klingbeil, a avertizat anterior că bugetul nu dispune de suficiente resurse pentru extinderea reducerii la toate categoriile de consumatori.

Germania încearcă să reducă povara prețurilor ridicate la energie

Taxa pe energia electrică a fost introdusă în Germania în 1999, ca parte a unei reforme fiscale ecologice menite să încurajeze economisirea energiei.

Nivelul standard de 2,05 cenți pe kilowatt-oră a rămas neschimbat din 2003.

Costurile ridicate ale electricității reprezintă o problemă atât pentru competitivitatea companiilor germane, cât și pentru bugetele gospodăriilor, în special ale celor cu venituri reduse.

Guvernul german a aplicat anterior reduceri fiscale pentru sectorul industrial, iar de la începutul anului 2026 aproximativ 600.000 de companii din domeniul producției beneficiază de nivelul minim european al taxei.

Prin acordul încheiat marți, coaliția condusă de Friedrich Merz urmărește extinderea acestui avantaj la întreaga economie, inclusiv la populație.

Aplicarea reducerii în 2027 și eventuala continuare a acesteia după anul respectiv vor depinde de definitivarea cadrului legislativ și de identificarea resurselor bugetare necesare.