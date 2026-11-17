Cârnații Bratwurst, nelipsiți de la festivalurile sătești, petrecerile populare și evenimentele organizate de pompierii voluntari, ar putea deveni mai scumpi începând cu anul viitor, potrivit presei germane.

Motivul este o modificare a modului în care autoritățile locale și alte instituții publice trebuie să aplice taxa pe valoarea adăugată atunci când desfășoară activități comerciale. Noua regulă obligă anumite instituții publice să colecteze TVA pentru produse și servicii pe care până acum le puteau comercializa fără această obligație.

De ce Germania introduce „taxa pe cârnați” de la 1 ianuarie 2027

În centrul controversei se află articolul 2b din Legea germană privind TVA, care modifică regimul fiscal aplicabil instituțiilor publice.

Reforma a fost adoptată încă din 2015, însă aplicarea obligatorie a fost amânată de mai multe ori din cauza dificultăților administrative. Ultima perioadă de tranziție se încheie la 31 decembrie 2026.

Începând cu 1 ianuarie 2027, toate municipalitățile germane vor trebui să aplice noile prevederi.

Principiul este că o primărie sau o altă instituție publică trebuie să respecte regulile fiscale aplicabile firmelor private atunci când oferă produse ori servicii comerciale în condiții care pot afecta concurența.

Astfel, dacă o municipalitate organizează o sărbătoare locală și vinde cârnați, bere sau alte produse alimentare, aceste activități pot deveni supuse TVA.

Cât ar putea costa cârnații și berea după introducerea noilor reguli

În Germania, alimentele beneficiază, în general, de o cotă redusă de TVA de 7%, în timp ce pentru majoritatea băuturilor, inclusiv berea, se aplică TVA de 19%.

Dacă un cârnat vândut la un festival costă în prezent 4 euro, iar organizatorul decide să transfere integral noua obligație fiscală asupra cumpărătorului, prețul ar putea ajunge la aproximativ 4,28 euro.

În cazul unei beri de 4 euro, aplicarea cotei de 19% ar putea duce prețul la 4,76 euro, în aceleași condiții.

Pompierii voluntari, printre cei mai afectați. Politicienii cer excepții

Una dintre cele mai mari controverse privește pompierii voluntari, care reprezintă o componentă importantă a vieții comunitare din Germania.

În numeroase localități, aceștia organizează festivaluri, petreceri și evenimente unde vând cârnați, prăjituri și băuturi pentru a strânge bani destinați activităților comunitare.

Dacă o brigadă de pompieri funcționează ca parte a administrației locale, iar veniturile din vânzări intră în bugetul municipalității, activitatea poate intra sub incidența noilor reguli fiscale.

În landul Schleswig-Holstein, reprezentanții FDP, CDU și ai Verzilor au cerut introducerea unor excepții și reducerea birocrației pentru activitățile de voluntariat.

„Dacă un cârnat vândut la focul de Paște devine o problemă pentru Fisc, ceva este profund greșit”, a declarat politicianul, potrivit NDR.

Un land german a găsit deja o soluție pentru pompierii voluntari

În Renania de Nord-Westfalia, autoritățile au intervenit pentru a clarifica aplicarea regulilor.

Ministrul regional de Finanțe, Marcus Optendrenk, a emis o clarificare potrivit căreia vânzările obișnuite de cârnați la evenimentele pompierilor voluntari nu ar trebui, în general, să genereze obligații suplimentare de TVA.

Explicația este că astfel de activități nu reprezintă întotdeauna activități economice desfășurate în scop comercial sau pot beneficia de regimul fiscal destinat micilor întreprinzători.

„Cine se implică voluntar în activitatea pompierilor merită sprijin, nu birocrație”, a transmis ministrul, potrivit presei germane.