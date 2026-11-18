Imaginile au fost publicate pe grupul de Telegram al Kremlinului, Ria Kremlinpool. Cei trei lideri s-au întâlnit într-o sală uriașă în care urma să fie făcută o poză de grup cu toți participanții la summit-ul din China. În imagini apare Trump care discută cu Xi. Apoi, își face apariția și Putin care se alătură celor doi. Liderii schimbă câteva replici scurte și își strâng mâinile. Întâlniri față în față vor avea loc în următoarele ore.

Un summit cu suspans

Summit-ul din China este urmărit cu atenție de întreaga lume. Președinții Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin se vor întâlni în timpul summit-ului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din China. Acesta se desfășoară miercuri și joi.

Întâlnirea dintre șefii celor mai mari trei puteri nucleare este una fără precedent și a ridicat numeroase semne de întrebare. În mod oficial, cei trei lideri vor discuta despre economie și neproliferarea nucleară.

Totuși, experții cred că președinții ar putea atinge și alte subiecte sensibile precum războaiele din Ucraina și Iran sau conflictele economice. De asemenea, sunt voci care avertizează că președinții din China, Rusia și SUA ar putea profita de situație pentru a încerca o reașezare a sferelor de influență din lume.