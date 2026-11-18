Românul a contribuit la realizarea piesei „Boom Body”, interpretată de Shaggy împreună cu Akon și Aidonia, figurând atât în lista compozitorilor, cât și în cea a producătorilor.

Albumul „Lottery” al lui Shaggy, nominalizat la Grammy 2027

Potrivit informațiilor publicate de The Grammy Organization, albumul „Lottery” al lui Shaggy a primit o nominalizare la cea de-a 69-a ediție a Premiilor Grammy, programată pentru 2027.

Materialul discografic concurează la categoria „Best Reggae Album”, dedicată celor mai bune albume reggae.

Albumul este asociat casei de discuri VP Records și include 13 piese, realizate în colaborare cu mai mulți artiști internaționali, printre care Sting, Akon, Jeremih, Robin Thicke, Beres Hammond și Anthony Hamilton.

Printre colaboratorii proiectului se află și Costi Ioniță, care a participat la realizarea uneia dintre piesele incluse pe album.

Costi Ioniță, compozitor și producător al piesei „Boom Body”

Conform listei de piese și creditelor de producție ale albumului „Lottery”, Costi Ioniță, menționat sub numele Constantin Ioniță, este unul dintre compozitorii piesei „Boom Body”, interpretată de Shaggy alături de Akon și Aidonia.

La capitolul producție muzicală, Constantin Ioniță este creditat alături de Shaggy.

În lista autorilor mai apar Orville Burrell, numele real al lui Shaggy, Akon, Olaf Blackwood, Silviu-Aurelian Dimitriu și Sheldon Lawrence.

Astfel, producătorul român contribuie la un material discografic recunoscut printr-o nominalizare la una dintre cele mai importante competiții internaționale din industria muzicală.

Nominalizarea este acordată albumului „Lottery”, nu individual piesei „Boom Body”.

Costi Ioniță: „România ar trebui să fie mândră de mine”

Artistul român a reacționat la vestea nominalizării printr-un mesaj publicat pe contul său de TikTok, în care și-a exprimat bucuria pentru colaborarea cu muzicieni de renume internațional.

„Sunt foarte fericit că am aflat că sunt nominalizat pentru a treia oară la Grammy, alături de Shaggy, Akon și alți mari și minunați. Vreau să împărtășesc această energie bună. România ar trebui să fie mândră de mine, fiindcă sunt singurul artist român care are trei nominalizări la Grammy. Sunt fericit. De data aceasta vom câștiga”, a transmis Costi Ioniță.

Costi Ioniță a afirmat astfel că este pentru a treia oară asociat unei nominalizări la Premiile Grammy.

Colaborare internațională pe un album cu artiști consacrați

Prezența lui Costi Ioniță pe albumul lui Shaggy evidențiază colaborarea producătorului român cu artiști din industria muzicală internațională.

„Lottery” reunește muzicieni din zona reggae, dancehall, pop și R&B, iar nominalizarea la categoria „Best Reggae Album” reprezintă o recunoaștere a proiectului discografic în ansamblu.

Prima nominalizare a lui Costi Ioniță la un premiu Grammy a fost în anul 2012, tot pentru o colaborare cu Shaggy, artistul fiind nominalizat tot la categoria „Best Reggae Album” pentru „Summer In Kingston”.

A doua nominalizare a sosit 10 ani mai târziu, în 2022, de data aceasta pentru colaborarea cu Sean Paul pentru „Live N Livin”, la categoria „Best Global Music Album”.