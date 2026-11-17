Ministrul Mihai Ghigiu spune că, pentru cererile de plată 5 și 6 din PNRR, cu o valoare cumulată de 6,4 miliarde de euro, este posibil ca o sumă de aproximativ 3,4 miliarde de euro să treacă într-o „zonă de suspendare”.

„Înseamnă că la momentul de față Comisia Europeană consideră că nu sunt îndeplinite jaloanele și țintele total sau parțial și aplică o serie de penalități totale, cum este, spre exemplu, în cazul Legii salarizării, sau parțiale, dacă vorbim de reforma AMEPIP, dacă vorbim de diferite măsuri în zona de IMM-uri și așa mai departe”, a spus Mihai Ghigiu la B1 Tv.

El adaugă că, în privința cererii numărul 5, Comisia a anunțat oficial suma pe care ar urma să o aloce României, respectiv 2,67 miliarde de euro, care ar urma să intre în acest an, dar că „și aici avem o sumă de 200 și ceva de milioane care este suspendată”.

Probleme la AMEPIP și riscuri privind legea ANI

Mihai Ghigiu a indicat și problemele legate de AMEPIP, agenția care monitorizează guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Potrivit acestuia, instituția ar fi transmis Comisiei Europene date contradictorii și ar fi raportat îndeplinirea unor criterii care nu existau în înțelegerea cu Executivul european.

„Din estimările noastre în cererea 6 o să vedem o penalizare destul de mare în ceea ce privește AMEPIP-ul. Aici avem mai multe probleme, pe de o parte o serie de date contradictorii transmise de AMEPIP către Comisia Europeană, pe de altă parte faptul că AMEPIP a inventat o serie de criterii care nu existau în înțelegerea cu Comisia Europeană și le-a raportat ca fiind îndeplinite”, a explicat Ghigiu.

Ministrul a mai spus că există riscuri și în cazul jalonului privind legea ANI, referitoare la integritate, dar că speră că România a reușit să convingă Comisia Europeană că reforma a fost îndeplinită.

O parte din bani, în pericol din cauza documentelor

Ministrul a atras atenția că o sumă importantă din cele 3,4 miliarde de euro estimate ca fiind în risc ar putea fi suspendată nu din cauza neîndeplinirii reformelor sau investițiilor, ci din cauza documentelor justificative lipsă ori a calității slabe a informațiilor transmise Comisiei Europene.

„Avem o categorie importantă și o sumă foarte importantă din această sumă de 3,4 miliarde care se datorează lipsei de documente. România în ultimele luni nu a depus documentele justificative necesare. Din calitatea, să zic așa, slabă a documentelor depuse, din calitatea slabă a datelor transmise către Comisia Europeană, sunt lucruri care puteau fi îndreptate, vorbim strict de partea birocratică”, a explicat Ghigiu.