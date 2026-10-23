Guvernul accelerează demersurile pentru ultimele plăți din PNRR. Ce termene au fost stabilite pentru cererile de plată 5 și 6

Guvernul României accelerează demersurile pentru atragerea ultimelor fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Premierul Luca Niculescu a cerut ministerelor implicate să grăbească procedurile pentru efectuarea plăților și rezolvarea problemelor tehnice și legislative semnalate de Comisia Europeană.

Anunțul a fost făcut vineri, după o ședință organizată la Palatul Victoria, la care au participat reprezentanți ai ministerelor implicate în implementarea PNRR.

Discuțiile s-au concentrat pe evaluarea cererilor de plată numărul 5 și 6, pe măsurile pentru accelerarea procesului și clarificarea aspectelor care încă împiedică finalizarea procedurilor.

Premierul Luca Niculescu a transmis că atragerea fondurilor europene rămâne o prioritate pentru Guvern României în acest moment.

„Atragerea fondurilor din PNRR rămâne o prioritate absolută, fiecare jalon îndeplinit reprezentând investiții directe în spitale, școli, creșe și rețele moderne de infrastructură pentru cetățeni. Economia României are nevoie vitală de banii europeni. Trebuie să închidem rapid procedurile de absorbție a fondurilor PNRR”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Șeful Guvernului a cerut ca autoritățile să acorde atenție și fondurilor de coeziune, unde România se află, potrivit acestuia, în primele zece țări care au atras bani europeni în exercițiul bugetar.

„Să ne păstrăm atenția și asupra fondurilor de coeziune, unde România se află deja în top 10 țări care au reușit să atragă fonduri europene în actualul exercițiu bugetar. Aceste fonduri alimentează motoarele economiei noastre și trebuie să valorificăm cât mai bine această oportunitate, pentru ca România să continue să se dezvolte, iar companiile românești să acceseze aceste oportunități”, a adăugat Luca Niculescu.

Când vor fi evaluate cererile de plată 5 și 6 din PNRR

În cadrul ședinței de la Palatul Victoria au fost analizate ultimele evoluții privind Cererea de Plată nr. 6 (CP6). Potrivit calendarului prezentat de Guvern, 6 noiembrie este data la care serviciile Comisiei Europene urmează să finalizeze evaluarea cererii, iar 20 noiembrie este termenul prevăzut pentru adoptarea deciziei oficiale.

În ceea ce privește Cererea de Plată nr. 5 (CP5), mai sunt cinci ținte și jaloane care trebuie clarificate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene.

Guvernul României a transmis că aceste aspecte trebuie soluționate cât mai repede posibil pentru ca procedurile de plată să poată avansa.

Cele două cereri sunt importante pentru încheierea procesului de atragere a fondurilor prevăzute prin PNRR. Autoritățile trebuie acum să răspundă observațiilor Comisiei Europene.

Ce măsuri cere premierul pentru accelerarea plăților

În urma discuțiilor, Luca Niculescu a stabilit mai multe măsuri prioritare pentru accelerarea procesului de rambursare a fondurilor europene.

Accelerarea răspunsurilor la toate solicitările și observațiile Comisiei Europene, cu furnizarea unor documentații complet structurate și verificate;

Rigoarea documentațiilor tehnice, în special în privința respectării principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” mediul (DNSH) și a demonstrării conforme a standardelor de eficiență energetică;

Stabilitatea cadrului normativ, prin evitarea oricăror modificări legislative care ar putea afecta jaloanele deja adoptate sau care ar duce la reversibilitatea reformelor asumate;

Modificări ale cadrului legislativ în vederea prelungirii termenului de efectuare a plăților de către ministere pentru beneficiarii proiectelor finanțate din PNRR în vederea creșterii absorbției fondurilor;

Consolidarea capacității administrative, asigurând stabilitatea echipelor PNRR din ministere și suplimentarea acestora, după caz, astfel încât procesul de închidere a planului să fie dus la bun sfârșit fără blocaje

Alexandru-Mihai Ghigiu va discuta cu reprezentanții Comisiei Europene

În perioada următoare, ministrul Alexandru-Mihai Ghigiu va avea întâlniri dedicate PNRR cu responsabilii din cadrul Comisiei Europene. Discuțiile vor viza problemele care mai trebuie rezolvate și următorii pași pentru avansarea procedurilor de evaluare și plată.