70 de aleși ai Camerei Deputaților au semnat pentru înființarea unei comisii de anchetă în Parlament, care să decidă în ce măsură fostul premier Ilie Bolojan a procedat în măsură legii atunci când a folosit mașina SPP pentru transport la nunta fiicei sale.

Căsătoria Mariei Lucia, fiica lui Bolojan, cu un fost fotbalist de la FC Bihor a avut loc la Oradea. Conform Gândul, președintele PNL ar fi utilizat mașina Serviciului de Pază și Protecție pentru a transporta unii invitați de la aeroport la locul evenimentului.

Ce vor investiga parlamentarii

Dacă propunerea de organizare a comisiei de anchetă va trece și de votul parlamentarilor din plen, aleșii desemnați vor cerceta în ce măsură procedura SPP a fost folosită în mod legal de fostul premier.

Acesta beneficiază de serviciile de protecție și pază pentru încă doi ani de la încheierea mandatului, conform legii.

Parlamentarii din comisia de anchetă îi vor chema pe cei implicați în incidentul de la nunta din Oradea în fața aleșilor. Aceștia le vor adresa întrebări, la care cei chemați pot răspunde, legat de:

stabilirea temeiului juridic și a întinderii măsurilor de protecție asigurate de SPP fostului prim-ministru Ilie Bolojan la data evenimentului privat desfășurat la Oradea la 14 noiembrie 2026 cu ocazia căsătoriei fiicei fostului prim-ministru, inclusiv a condițiilor în care personalul și mijloacele de transport ale serviciului puteau fi utilizate în contextul unui eveniment privat;

stabilirea, pe baza documentelor de serviciu și a celorlalte evidențe disponibile, a deplasărilor efectuate cu autoturismul utilizat de echipa de protecție în legătură cu evenimentul menționat, inclusiv verificarea preluării și transportului unor invitați de la Aeroportul Oradea, a destinației și scopului fiecărei deplasări, precum și a prezenței fostului prim-ministru la bord;

stabilirea, pentru fiecare deplasare sau activitate de sprijin logistic constatată, a persoanelor care au solicitat, dispus, aprobat și executat măsura, după caz, precum și verificarea existenței și conținutului unei eventuale solicitări formulate de fostul prim-ministru Ilie Bolojan, direct sau prin intermediul altei persoane;

verificarea dacă transportul invitaților sau alte activități de sprijin logistic, în măsura în care se confirmă, au avut o justificare în cadrul misiunii de protecție ori au reprezentat servicii în beneficiul unor terți, precum și verificarea temeiului juridic și a respectării normelor interne aplicabile în fiecare situație;

identificarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru deplasările și activitățile verificate și, dacă se constată utilizări în afara misiunii de protecție, evaluarea costurilor aferente acestora;

formularea, după caz, a propunerilor de remediere a deficiențelor constatate și de sesizare a autorităților competente;

verificarea oricăror alte aspecte rezultate din lucrările comisiei care au legătură directă cu obiectul anchetei și sunt relevante pentru stabilirea situației de fapt și de drept.

În această sesiune parlamentară, Ilie Bolojan a mai fost chemat într-o comisie de anchetă, pentru a răspunde la întrebările aleșilor, însă fostul premier nu s-a prezentat. Comisia a fost atunci înființată pentru a stabili circumstanțele în care s-au întâlnit Bolojan, atunci premier interimar, și Simina Tănăsescu, președinta CCR, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

După finalizarea anchetei parlamentare, președintele comisiei poate să decidă să trimită dovezile obținute în instanță.

Reacția lui Ilie Bolojan

Fostul premier a răspuns acuzațiilor marți, cu o zi înainte de votul din BP al Camerei Deputaților pentru înființarea comisiei de anchetă. Bolojan a declarat că „copiii lui” au avut „o nuntă decentă”.

„Nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP. O prevedere legală care obligă, practic, premierii care au fost în funcție să aibă o pază, dar dacă refuz asta trebuie să dea declarații în scris și, în fiecare zi, dacă refuz, pentru că mai sunt și astfel de situații. E o chestiune pe propria răspundere pe care o fac, în așa fel încât ți se asigură paza 24 de ore din 24, indiferent unde te deplasezi, în ce scop te deplasezi, cu cine știi mașină și așa mai departe”, spunea Ilie Bolojan, într-un interviu acordat Digi24.

Înființarea comisiei de anchetă va ajunge și la votul plenului săptămâna viitoare, după aprobarea primită în Biroul Permanent.

Printre inițiatori se numără deputați din partea PSD, AUR, S.O.S. România, dar și neafiliați.