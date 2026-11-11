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Noi reguli pentru extinderea rețelelor de gaze din România. Ce înseamnă pentru gospodăriile care nu au gaze

Camera Deputaților a adoptat miercuri legea care modifică regulile pentru investițiile în infrastructura de gaze naturale. Noile prevederi vizează autorizarea lucrărilor și finanțarea acestora.
Noi reguli pentru extinderea rețelelor de gaze din România. Ce înseamnă pentru gospodăriile care nu au gaze
Mediafax Foto
Maria Miron
11 nov. 2026, 13:52, Știrile zilei
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Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, o lege care schimbă regulile privind investițiile în rețelele de gaze naturale. Actul normativ simplifică procedurile de autorizare și permite folosirea banilor economisiți la unele investiții pentru finalizarea altora.

Ce înseamnă noile reguli pentru gospodăriile care nu au gaze

Pentru locuitorii din zonele în care rețelele de gaze naturale nu au fost încă extinse, noile măsuri ar putea însemna finalizarea mai rapidă a unor investiții aflate deja în derulare, a explicat deputata PSD Simona Bucura-Oprescu.

„Sunt simplificate anumite proceduri de autorizare, iar documentațiile și avizele existente pot fi utilizate în continuare în condițiile prevăzute de lege. Astfel, proiectele pot avansa mai repede, fără blocaje administrative inutile”, a transmis social-democrata.

Legea păstrează și drepturile proprietarilor de terenuri sau imobile pe care urmează să fie realizate lucrări. Aceștia vor beneficia în continuare de indemnizațiile și despăgubirile prevăzute de legislație.

Fonduri suplimentare pentru lucrările neterminate

Una dintre modificările importante permite redistribuirea banilor economisiți în cadrul proiectelor de extindere și modernizare a rețelelor de gaze, finanțate prin Fondul pentru Mediu. Sumele vor putea fi direcționate către alte lucrări aflate în desfășurare, care au nevoie de finanțare suplimentară.

„Mai mulți bani pentru finalizarea investițiilor locale”, a explicat deputata, precizând că de această măsură vor beneficia autoritățile locale și comunitățile care așteaptă finalizarea lucrărilor.

„Nu este suficient să avem proiecte pe hârtie. Important este să le transformăm în investiții funcționale, în infrastructură modernă și în beneficii concrete pentru români!”, a subliniat Simona Bucura-Oprescu.

Investiții în transportul și înmagazinarea gazelor naturale

Actul normativ modifică și completează Legea nr. 185/2016 privind implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Pe lângă extinderea și modernizarea rețelelor, modificările vizează și accelerarea investițiilor în infrastructura de transport și înmagazinare a gazelor. România dispune de o capacitate de înmagazinare a gazelor naturale de aproximativ 3,2 miliarde de metri cubi.

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