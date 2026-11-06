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Prețuri mai mici la energie prin investiții și interconectări. Ce a cerut România la reuniunea miniștrilor Energiei de la Zagreb

România susține extinderea interconectărilor energetice și eliminarea restricțiilor din rețelele transfrontaliere, pentru a facilita schimburile de energie și a reduce diferențele de preț dintre piețele europene.
Prețuri mai mici la energie prin investiții și interconectări. Ce a cerut România la reuniunea miniștrilor Energiei de la Zagreb
Sursa foto: Ministerul Energiei
Oana Antipa
06 nov. 2026, 19:07, Știrile zilei
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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat, la reuniunea ministerială CESEC desfășurată la Zagreb, că România dispune de o capacitate transfrontalieră de import de energie electrică de aproximativ 4.000 MW, însă este necesară creșterea capacității efectiv disponibile.

Ministrul Energiei: Sunt necesare investiții și o coordonare regională mai bună

Dumitru Chisăliță a participat, în perioada 5-6 noiembrie, la reuniunea Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), organizată în capitala Croației.

La discuții au fost prezenți miniștri din statele participante la inițiativă, precum și comisarul european pentru Energie și locuințe, Dan Jørgensen.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Ministerul Energiei, România a pledat pentru dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere și pentru o cooperare mai strânsă între state, astfel încât energia să poată circula mai eficient între piețele regionale.

„La reuniunea CESEC de la Zagreb am susținut necesitatea dezvoltării interconectărilor energetice și eliminării blocajelor din rețelele transfrontaliere. România dispune de o capacitate transfrontalieră de import de energie electrică de aproximativ 4.000 MW, însă este esențial să creștem capacitatea efectiv disponibilă pentru schimburile de energie. Avem nevoie de investiții și de o mai bună coordonare regională, astfel încât să putem importa energie în perioadele de deficit și să valorificăm producția internă atunci când avem excedent. Obiectivul este reducerea diferențelor de preț dintre piețele europene și consolidarea securității energetice, cu beneficii pentru consumatorii și industria din România”, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

Ministrul a subliniat și importanța unei colaborări mai eficiente între operatorii de transport, autoritățile de reglementare și guverne, precum și necesitatea unor reguli predictibile pentru realizarea investițiilor strategice.

Polonia și Cehia se alătură cadrului de cooperare CESEC

Unul dintre principalele rezultate ale reuniunii de la Zagreb a fost semnarea unui act adițional la memorandumurile de înțelegere ale inițiativei CESEC, prin care cooperarea regională a fost extinsă către Polonia și Republica Cehă.

Potrivit Ministerului Energiei, această extindere urmărește îmbunătățirea coordonării între state, dezvoltarea interconectărilor și integrarea piețelor de energie din Europa Centrală și de Sud-Est.

România consideră prioritare diversificarea surselor de aprovizionare, securitatea energetică și accesul populației și al companiilor la energie la prețuri competitive.

Totodată, Bucureștiul susține o tranziție energetică bazată pe obiective realiste și pe utilizarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon, inclusiv energia regenerabilă și cea nucleară.

Discuții bilaterale cu miniștrii din Croația și Ungaria

În marja reuniunii, Dumitru Chisăliță a avut întrevederi cu Ante Šušnjar, ministrul Economiei din Croația, și István Kapitány, ministrul Economiei și Energiei din Ungaria.

Discuțiile au vizat dezvoltarea cooperării energetice, conectarea infrastructurilor naționale și identificarea unor proiecte comune pentru creșterea siguranței aprovizionării.

Ministerul Energiei precizează că România urmărește consolidarea rolului său în sistemul energetic regional, prin valorificarea capacităților de producție existente și prin dezvoltarea legăturilor de transport al energiei electrice și gazelor naturale cu statele vecine.

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