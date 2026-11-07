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O înțepătură de țânțar i-a fost fatală. Student francez, ucis de febra dengue

Un student francez de 23 de ani a murit în Vietnam din cauza febrei dengue, o boală virală transmisă prin înțepătura țânțarilor. Tânărul își luase un an sabatic ca să călătorească.
O înțepătură de țânțar i-a fost fatală. Student francez, ucis de febra dengue
Țânțarul-tigru, specia care poate transmite virusul dengue/sursa foto: Christophe Geyres/ABACAPRESS.COM via Hepta
Maria Miron
07 nov. 2026, 02:01, Știri externe
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Călătoria prin Asia de Sud-Est s-a încheiat tragic pentru un tânăr francez care, după cinci ani de studii la o școală de afaceri, hotărâse să descopere lumea înainte de a începe să lucreze. Acesta se afla în Vietnam când s-a îmbolnăvit, iar decesul său, produs pe 27 octombrie, a fost anunțat vineri de fostul său club de rugby, potrivit Le Figaro.

Un an sabatic înainte de începerea carierei

Tânărul, în vârstă de 23 de ani, studia la o școală de afaceri din Lyon și fusese admis în al doilea an de masterat. Înainte de a-și începe cariera profesională, își luase un an sabatic, la capătul căruia intenționa să revină în Franța și să își caute un loc de muncă.

Înainte să ajungă în Vietnam, vizitase și alte destinații din Asia de Sud-Est.

Ce este febra dengue și cum se transmite

Febra dengue este o boală virală transmisă oamenilor prin înțepătura țânțarilor infectați, în special din speciile Aedes aegypti și Aedes albopictus, acesta din urmă fiind cunoscut și sub numele de țânțarul-tigru.

Boala este răspândită în regiunile tropicale și subtropicale, inclusiv în numeroase țări din Asia de Sud-Est.

Simptomele apar, de regulă, la câteva zile după infectare și pot include febră ridicată, dureri puternice de cap, dureri musculare și articulare, greață, vărsături și erupții cutanate.

Majoritatea persoanelor infectate se vindecă, însă unele pot dezvolta forme severe, care provoacă hemoragii, scăderea periculoasă a tensiunii arteriale și cedarea unor organe vitale. În lipsa îngrijirilor medicale adecvate, complicațiile pot fi mortale.

Nu există un tratament antiviral specific împotriva dengue. Îngrijirea medicală constă în hidratare, ameliorarea simptomelor și monitorizarea pacientului, iar formele grave necesită spitalizare.

Omagiu pentru tânărul rugbist

Studentul era pasionat de rugby încă din copilărie, la fel ca tatăl său, care face parte din conducerea unui club de rugby din orașul Quimper, în vestul Franței.

A început să joace rugby de mic și ajunsese în echipa de seniori a clubului, fiind selecționat inclusiv în reprezentativa regiunii Bretania.

Președintele clubului l-a descris drept „un tânăr cu spirit de lider, apreciat de colegi pentru bunătatea, generozitatea și bucuria sa de a trăi”.

Clubul de rugby a anunțat că îi va aduce un omagiu înaintea meciului programat duminică în campionatul Franței. Jucătorii și spectatorii vor păstra un moment de reculegere în memoria tânărului, în prezența familiei sale.

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