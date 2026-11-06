Putin confirmă negocierile Rusia–SUA–Ucraina de la Abu Dhabi. Discuțiile vor dura două zile

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a confirmat vineri că negocierile de pace dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina vor avea loc marți și miercuri, 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite.

Putin a convocat reprezentanții delegației ruse

Potrivit Anadolu, anunțul a fost făcut în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei, la care au participat mai mulți oficiali implicați în pregătirea negocierilor.

„Având în vedere că negocierile urmează să aibă loc marți, i-am invitat pe colegii care vor participa la aceste discuții”, a declarat Putin.

La reuniune au participat Vladimir Medinski, Igor Kostiukov, Iuri Ușakov, Mihail Galuzin și Serghei Riabkov, a transmis TASS.

Kremlinul a confirmat participarea delegației ruse la negocierile de la Abu Dhabi. Aceasta va fi condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui rus.

Ce vor discuta Rusia, SUA și Ucraina

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat anterior că negocierile vor aborda garanțiile de securitate pentru perioada de după război, reducerea escaladării conflictului, problemele umanitare și următorii pași către un acord de pace.

Înaintea negocierilor, reprezentanții americani au programat și întâlniri la Bruxelles cu oficiali din Franța, Germania, Marea Britanie, Uniunea Europeană și NATO. Discuțiile vizează garanțiile de securitate pentru Ucraina, viitoarea organizare a securității europene și sprijinul economic pentru reconstrucția Ucrainei, a precizat Witkoff.

La negocierile de la Abu Dhabi, Statele Unite ar urma să fie reprezentate de Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit Reuters.