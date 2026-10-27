Europa își caută noi parteneri în Asia. Merz: Există o cale mai bună

Pentru a contracara restricțiile care afectează schimburile comerciale internaționale, Uniunea Europeană vrea să colaboreze mai strâns cu țările din Asia de Sud-Est și cu statele membre ale acordului comercial transpacific CPTPP, a declarat marți cancelarul german Friedrich Merz.

Potrivit oficialului german, citat de Reuters, lumea trece prin schimbări importante, iar Uniunea Europeană, cu o piață de aproximativ 450 de milioane de consumatori, a devenit mai activă în dezvoltarea parteneriatelor comerciale.

„Aceasta este o alternativă deliberată la ceea ce vedem în prezent. Vrem să facem lucrurile diferit și să arătăm că există o cale mai bună”, a declarat cancelarul german într-o conferință de presă organizată în Singapore.

Europa vrea să își extindă relațiile comerciale cu Asia

Uniunea Europeană urmărește să își consolideze relațiile comerciale cu țările membre ale Acordului Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Transpacific (CPTPP).

Acordul reunește 12 țări, printre care Japonia, Marea Britanie, Canada, Mexic, Australia, Singapore și Malaysia.

Pentru a crea mai multe oportunități pentru companiile europene, Merz a cerut UE să coordoneze mai bine acordurile comerciale existente cu parteneri precum Singapore, Malaysia, Indonezia și India. Cancelarul german consideră că o cooperare mai strânsă cu aceste state poate contribui la extinderea accesului firmelor europene pe piețele asiatice.

Singapore vrea un acord de liber schimb între ASEAN și Uniunea Europeană

Premierul singaporez, Lawrence Wong, a declarat că țara sa va încerca să accelereze negocierile pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Singapore va prelua în 2027 președinția organizației regionale, iar Wong a anunțat că încheierea unui acord comercial cu Europa va reprezenta una dintre direcțiile urmărite.

Uniunea Europeană are deja acorduri bilaterale de liber schimb cu mai multe state ASEAN și negociază în continuare cu alte țări membre.

„Recunoaștem că va fi dificil. Este un proces complex, dar putem avea și încredere că vom reuși să avansăm”, a declarat premierul singaporez.

Cooperarea ar putea fi extinsă și în energie și apărare

Potrivit lui Friedrich Merz, UE este dispusă să participe și la inițiativa ASEAN de interconectare a rețelelor electrice din Asia de Sud-Est.

Proiectul urmărește integrarea infrastructurii energetice a statelor din regiune, pentru a facilita schimburile de electricitate între acestea.

Cancelarul german a menționat și posibilitatea extinderii cooperării dintre UE și țările asiatice în domeniile apărării și securității.