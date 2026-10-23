Kenya anunță al doilea deces provocat de Ebola. Epidemia s-a extins în patru țări din Africa

Femeia dezvoltase simptome în timpul carantinei și era o rudă apropiată a unui bărbat kenyan care a murit de Ebola la începutul lunii octombrie.

Epidemia de Ebola, izbucnită în Republica Democrată Congo (RDC), a fost raportată până acum în patru țări din Africa de Est, Centrală și de Vest, potrivit informațiilor disponibile. Extinderea geografică a focarului este cea mai amplă înregistrată până în prezent pentru o epidemie de Ebola pe continentul african.

Autoritățile sanitare din Kenya monitorizează situația, în condițiile în care al doilea deces confirmat în țară implică o persoană care se afla deja în carantină și care avea legături de familie cu primul pacient decedat, scrie Reuters.

Ebola în Kenya: al doilea deces, confirmat de Ministerul Sănătății

Femeia de 65 de ani a dezvoltat simptome în perioada în care se afla în carantină, fiind o rudă apropiată a bărbatului kenyan care a murit de Ebola pe 5 octombrie, într-un spital din Nairobi.

Primul caz de Ebola din Kenya a fost identificat în această lună, la un bărbat care călătorise din Republica Democrată Congo către capitala kenyană. Acesta a fost internat într-un spital din Nairobi, unde a murit pe 5 octombrie.

Confirmarea celui de-al doilea deces evidențiază riscurile asociate transmiterii virusului și importanța supravegherii persoanelor care au intrat în contact cu pacienții infectați.

Epidemia de Ebola s-a extins în patru țări africane

Focarul de Ebola a început în Republica Democrată Congo și s-a extins în patru țări din Africa de Est, Centrală și de Vest. Potrivit informațiilor citate, epidemia are cea mai largă răspândire geografică înregistrată până acum pentru un focar de Ebola pe continentul african.

Extinderea în mai multe regiuni africane complică eforturile de limitare a transmiterii virusului și sporește importanța cooperării dintre autoritățile sanitare din statele afectate.

În cazul Kenyei, primul pacient identificat călătorise din Republica Democrată Congo, iar al doilea deces a fost înregistrat în rândul unei rude apropiate a acestuia. Femeia se afla în carantină în momentul în care a dezvoltat simptome.

Evoluția focarului impune monitorizarea atentă a persoanelor care au intrat în contact cu pacienții infectați, precum și identificarea rapidă a eventualelor noi cazuri.