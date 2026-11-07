Două rachete au lovit o insulă din sudul Iranului. Explozii în zona Strâmtorii Ormuz

Două proiectile au lovit orașul Suza, de pe insula iraniană Qeshm, în noaptea de vineri spre sâmbătă, potrivit Reuters, care preia informațiile agențiilor iraniene IRNA și Tasnim. Alte explozii au fost auzite și în apropierea unei localități de pe țărmul Iranului.

Martorii au auzit un avion înaintea exploziilor

Locuitorii insulei Qeshm au declarat că au auzit zgomotul unui avion înainte de impact. Unii martori au susținut că ar fi fost vorba despre un avion de luptă. IRNA a relatat incidentul pe baza mărturiilor localnicilor, iar agenția semioficială Tasnim a transmis că primele informații indică impactul a două rachete asupra insulei.

Autoritățile iraniene nu au confirmat încă oficial incidentul și nu au oferit informații despre eventuale victime, pagube materiale sau originea rachetelor.

Explozii au fost auzite și în apropierea localității Bandar Khamir, situată pe țărmul Golfului Persic, în apropierea insulei Qeshm. Oficialitățile iraniene nu au precizat dacă acestea au legătură cu rachetele care au lovit insula.

Insula Qeshm se află în sudul Iranului, în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Iranul anunțase doborârea unei drone americane în aceeași zonă

Gardienii Revoluției, forța militară de elită a Iranului, au anunțat vineri că au doborât o dronă militară americană MQ-1 deasupra insulei Qeshm. Aceștia au transmis că drona, folosită pentru misiuni de recunoaștere și atac, ar fi fost distrusă de un sistem antiaerian avansat.

Potrivit bilanțului prezentat de armata iraniană, aceasta ar fi a 16-a dronă MQ-1 doborâtă de la începutul războiului.

Qatarul anunță că negocierile dintre SUA și Iran continuă

Tot vineri, Qatarul a dezmințit informațiile potrivit cărora negocierile dintre Statele Unite și Iran privind încheierea războiului ar fi eșuat.

Biroul Internațional de Presă din Qatar, care transmite pozițiile oficiale ale guvernului către presa internațională, a calificat aceste relatări drept false și înșelătoare, precizând că ambele părți continuă negocierile.

Premierul Qatarului a confirmat că medierea continuă, în colaborare cu Statele Unite și Iranul, în vederea încheierii unui acord de pace.