O anchetă a fost deschisă oficial în Spania în urma plângerilor de agresiune sexuală împotriva lui Julio Iglesias, a anunțat miercuri Tribunalul Național, tribunalul specializat al Spaniei pentru cele mai sensibile cazuri, relatează Le Figaro.

Plângerile au fost depuse de doi foști angajați, acuzații pe care cântărețul le neagă categoric. „Judecătorul Antonio Piña a declarat admisibilă plângerea depusă de doi angajați împotriva cântărețului Julio Iglesias pentru infracțiuni împotriva libertății sexuale, precum și pentru infracțiuni de violență și tratament degradant”, a precizat tribunalul cu sediul la Madrid într-un comunicat de presă.

O plângere inițială depusă în ianuarie împotriva vedetei spaniole din anii 1970 și 1980, care a vândut peste 300 de milioane de discuri, a fost respinsă de instanțele spaniole. Instanțele au decis că nu au competență de a judeca presupusele evenimente, care ar fi avut loc în Bahamas și Republica Dominicană.

Julio Iglesias neagă acuzațiile

Parchetul și-a revizuit în cele din urmă poziția după ce o a doua plângere a fost depusă în septembrie, în special pentru „hărțuire sexuală și agresiune sexuală” și „muncă forțată și degradantă”, fără a explica motivul.

Două femei, o menajeră și o fizioterapeută, susțin că au fost agresate sexual și maltratate în timp ce lucrau la proprietățile lui Iglesias din Spania și din alte țări în 2021. Julio Iglesias, în vârstă de 83 de ani, denunță acuzațiile ca fiind „absolut false”, afirmând că nu a „agresat, constrâns sau lipsit de respect niciodată vreo femeie”. La momentul depunerii celei de-a doua plângeri, ONG-ul Women’s Link Worldwide, care le reprezintă pe cele două reclamante, a declarat că, în opinia sa, instanțele spaniole aveau competență în temeiul unei legi care „permite investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor comise în străinătate atunci când există legături relevante cu Spania”.

Artistul de limbă spaniolă cu cele mai mari vânzări

Cunoscut pentru hituri precum „Je n’ai pas changé” și „ Manuela”, cariera lui Julio Iglesias a luat avânt în anii 1970, devenind în cele din urmă artistul de limba spaniolă cu cele mai bune vânzări din lume. Un simbol pentru o generație de spanioli care ieșeau din dictatura lui Franco și încă o figură respectată, Julio Iglesias, născut în 1943, și-a construit succesul pe imaginea unui „Latin Lover”.