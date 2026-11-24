Anunțul a fost făcut printr-un mesaj video publicat marți, în care Shakira și Hugh Evans, cofondator și director executiv al Global Citizen, au prezentat organizațiile care vor beneficia de finanțare.

„Când îi oferi unui copil un loc sigur în care să învețe, îi schimbi viața pentru totdeauna. Sunt foarte fericită să anunț că Fondul pentru Educație FIFA Global Citizen ajunge în Venezuela, sprijinind cinci organizații și ajungând la peste 13.000 de copii. Tuturor profesorilor și liderilor comunitari care fac acest lucru posibil: acest sprijin este pentru voi”, a declarat Shakira.

Finanțarea provine din Fondul pentru Educație FIFA Global Citizen și va contribui la refacerea infrastructurii școlare și la asigurarea accesului la educație în comunitățile afectate.

La rândul său, Hugh Evans a subliniat importanța direcționării resurselor către organizațiile locale care lucrează direct cu copiii și comunitățile vulnerabile, în contextul eforturilor de reconstrucție de după dezastrele naturale.

Cinci organizații venezuelene vor beneficia de finanțare

Granturile vor fi acordate către cinci organizații cu activitate în domeniul educației, incluziunii sociale și sprijinului umanitar:

Impaktemos – oferă sprijin educațional copiilor, programe de alfabetizare și formare profesională pentru femei, precum și asistență comunităților Wayúu afectate de cutremure.

Fundación Madre María Luisa Casar – administrează o școală în Petare, unde aproximativ 400 de copii vulnerabili, cu vârste între 3 și 13 ani, beneficiază de educație, mese nutritive și servicii medicale.

Asociación Provida de Venezuela (PROVIVE) – derulează programe de educație socio-emoțională pentru dezvoltarea empatiei, rezilienței și capacității de luare a deciziilor, printr-un program implementat în 275 de școli, care ajunge la peste 75.000 de elevi.

Autismo en Voz Alta – sprijină educația și integrarea copiilor și tinerilor cu autism, oferind servicii de diagnosticare, terapie, asistență financiară și programe de pregătire pentru familii și cadre didactice.

AC EmpoderaME – susține dezvoltarea și implicarea femeilor, adolescentelor și fetelor în comunitățile din Venezuela, prin programe de formare și o rețea de voluntari prezentă în peste 12 state.

Programele finanțate vor viza continuitatea educației, dezvoltarea unor medii de învățare incluzive, inclusiv pentru elevii cu autism, pregătirea profesorilor și activitățile educaționale prin sport. De asemenea, vor fi oferite servicii de nutriție și sănătate, necesare pentru ca elevii să poată participa în condiții adecvate la activitățile școlare.

Investițiile vor sprijini 44 de școli, vor contribui la pregătirea a 41 de profesori și membri ai personalului academic și vor implica 180 de părinți și persoane care au în grijă copii.

Peste 6.500 de persoane au murit în urma cutremurelor din iunie

Inițiativa vine după cutremurele puternice care au lovit Venezuela pe 24 iunie 2026. Două seisme, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs la mai puțin de un minut distanță unul de celălalt, provocând distrugeri importante în zona central-nordică a țării.

Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), datele oficiale disponibile la 24 august indicau 6.509 persoane decedate și peste 6.400 de persoane salvate. Dezastrul a provocat, de asemenea, pagube importante infrastructurii rezidențiale și publice, iar mii de familii au fost nevoite să își părăsească locuințele.

În urma tragediei, Shakira și Global Citizen au lansat mai multe inițiative pentru sprijinirea copiilor și refacerea accesului la educație. Artista columbiană a făcut apel la solidaritate internațională, subliniind că redeschiderea școlilor și asigurarea unor spații sigure de învățare sunt esențiale pentru viitorul copiilor afectați.

Un fond internațional de 100 de milioane de dolari pentru educația copiilor

Fondul pentru Educație FIFA Global Citizen este o inițiativă comună a Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) și organizației Global Citizen, care urmărește să atragă 100 de milioane de dolari pentru extinderea accesului copiilor din întreaga lume la educație de calitate și oportunități sportive.

Jumătate din resursele fondului sunt destinate programului FIFA Football for Schools, derulat împreună cu UNESCO, iar cealaltă jumătate este direcționată către organizații comunitare care desfășoară proiecte educaționale în zone vulnerabile.

Shakira face parte din consiliul consultativ al fondului și și-a anunțat sprijinul pentru această inițiativă inclusiv prin donarea integrală a drepturilor sale de autor obținute din piesa „Dai Dai”, interpretată împreună cu Burna Boy și desemnată cântecul oficial al Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Investițiile cumulate ale fondului au ajuns la aproximativ 9,55 milioane de dolari, distribuite către 63 de organizații din 21 de țări, cu un impact estimat asupra a peste 413.000 de copii în următorul an.