În cadrul parteneriatului, BIPA România donează 1.500 de paste de dinți BI LIFE DENT, iar elevii vor participa la trei sesiuni educative dedicate sănătății orale

BIPA România se alătură inițiativei naționale „Rețeaua Zâmbetelor”, dezvoltată de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, sprijinind astfel educația pentru sănătate orală în rândul copiilor și tinerilor.

În cadrul parteneriatului, 500 de elevi de școală primară din județul Hunedoara vor beneficia, în perioada noiembrie 2026 – mai 2027, de trei sesiuni educative pentru promovarea sănătății orale, precum și de produse de igienă orală. Pentru susținerea programului, BIPA România va dona 1.500 de paste de dinți din gama proprie BI LIFE DENT.

„Rețeaua Zâmbetelor” este o inițiativă națională dedicată promovării educației pentru sănătate orală și facilitării accesului copiilor și tinerilor la informații corecte despre prevenție și îngrijire orală. Programul își propune să creeze un cadru de colaborare între instituții publice, organizații profesionale, mediul academic, organizații neguvernamentale și parteneri privați, care să contribuie împreună la îmbunătățirea sănătății orale a populației.

„Pentru noi, a avea grijă înseamnă să fim alături de comunitățile locale și să sprijinim inițiative care ajută la formarea unor obiceiuri sănătoase de la o vârstă fragedă. Ne bucurăm să ne alăturăm „Rețelei Zâmbetelor” și să susținem un program axat pe educație și prevenție, două lucruri esențiale pentru un zâmbet sănătos care îi va însoți pe copii toată viața”, declară Martin Gaber, CEO BIPA România.

Prin „Rețeaua Zâmbetelor”, partenerii pot contribui la susținerea programelor de educație pentru sănătate orală în școli, dezvoltarea campaniilor de informare și prevenție adresate publicului larg, promovarea politicilor publice orientate spre prevenție și consolidarea colaborării dintre profesioniști, instituții și comunitate.

„În cadrul proiectelor din Rețeaua Zâmbetelor, am vorbit despre igiena orală cu peste 5.000 de copii din 150 de școli. Pentru ca ei să poată aplica acasă ce învață la școală, am creat planuri de lecție pentru profesori, ghiduri pentru părinți și, pentru cei mici, cântecul „Erou al Zâmbetului”, pe care îl pot asculta în cele două minute de periaj. Ne bucurăm că, alături de BIPA România, vom ajunge la încă 500 de elevi din județul Hunedoara și sperăm că acesta să fie doar începutul unui drum pe care să-l continuăm împreună și în anii următori”, afirmă dr. Mariana Cărămidă, trezorier Colegiul Medicilor Stomatologi din România și coordonatoarea proiectului „Rețeaua Zâmbetelor”.

Mai multe informații despre inițiativă sunt disponibile pe platforma oficială „Rețeaua Zâmbetelor”.

Despre BIPA

BIPA a fost fondată în anul 1980, în Viena, Austria, inițial ca magazin de parfumuri, diversificându-și ulterior sortimentul și evoluând într-o drogherie modernă. După 16 ani de la înființare, brandul s-a alăturat REWE Group, iar în 2007 și-a extins operațiunile pe piața din Croația. În 2026, BIPA își continuă strategia de extindere internațională prin intrarea pe piața din România.

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