E Black Friday la FineStore, iar luna noiembrie devine momentul ideal pentru a cumpăra produsele preferate, pentru a pregăti cadouri inspirate sau pentru a descoperi băuturi noi, cu până la 70% reducere.

Între 1 și 30 noiembrie 2026, campania aduce mii de produse din categorii variate, de la whisky, rom și coniac până la vinuri, spumante și vodka, cu reduceri de până la 70%. Selecția include branduri cunoscute și opțiuni potrivite pentru orice ocazie. Poți profita de prețuri speciale pentru o sticlă de Belvedere vodka, alegerea potrivită pentru un cadou elegant, sau poți completa colecția personală cu un whisky Macallan. Black Friday este ocazia perfectă de a alege mai mult și mai inspirat, fără să faci compromisuri la capitolul calitate.

Coniacurile fine își găsesc și ele locul pe lista de cumpărături, fie pentru colecția personală, fie pentru un cadou ales cu grijă. Godet, disponibil în variantele VS, VSOP și XO, este o alegere inspirată pentru cei care apreciază eleganța și rafinamentul unui coniac.

Cele mai bune băuturi, la cele mai bune prețuri

Ofertele sunt disponibile atât pe finestore.ro, cât și în cele trei magazine FineStore din București: FineStore Pallady, pe Bd. Theodor Pallady nr. 30C, FineStore Băneasa, pe Bd. Aerogării nr. 2–8, și FineStore Virtuții, pe Șos. Virtuții nr. 56E. În magazine, clienții pot primi recomandări și sfaturi direct de la specialiști, iar online beneficiază de asistență prin call center pentru o experiență de cumpărături mai simplă.

În plus, FineStore pregătește 30.000 de cadouri: în perioada 1–30 noiembrie 2026, la fiecare 400 de lei cheltuiți online pe produse selecționate, clienții primesc o sticlă de Grande Alberone Vino D’Italia Bianco, 0,75 L. Consultă finestore.ro pentru produsele participante și condițiile campaniei. Comenzile de peste 399,99 lei beneficiază și de transport gratuit.

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