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„Nunta lui Figaro”, la Opera Națională București. Povestea de iubire dintre Figaro și Susanna, în acorduri de Mozart

Spectacolul „Nunta lui Figaro” are loc vineri, 6 noiembrie, la Opera Națională din București. Pe muzica lui Wolfgang Amadeus Mozart, publicul va face cunoștință cu o poveste de iubire, dar și cu un lanț de intrigi.
„Nunta lui Figaro”, la Opera Națională București. Povestea de iubire dintre Figaro și Susanna, în acorduri de Mozart
Sursa foto: Facebook/Opera Națională București
Ciprian Demeter
06 nov. 2026, 14:10, Cultură-Media
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„Nunta lui Figaro” are loc vineri la Opera Națională București, de la ora 18:30.

„O zi, o nuntă, nenumărate intrigi și un joc al seducției în care nimic nu este ceea ce pare”, anunță organizatorii.

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Pe muzica lui Wolfgang Amadeus Mozart, va fi prezentată publicului povestea de iubire dintre Figaro și Susanna.

Nici intrigile nu stau de parte de sala de spectacol: contele Almavila devine o amenințare pentru relația dintre cei doi, iar contesa, Marcellina, Cherubino și ceilalți participanți adaugă noi complicații unei zile în care nimeni nu mai pare să dețină controlul.

De la celebra arie „Non più andrai” până la emoționanta „Dove sono”, fiecare moment dezvăluie noi nuanțe ale iubirii, fidelității și fragilității umane.

Mai multe informații despre spectacol sunt disponibile pe site-ul Operei Naționale.

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