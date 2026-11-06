„Nunta lui Figaro”, la Opera Națională București. Povestea de iubire dintre Figaro și Susanna, în acorduri de Mozart

„Nunta lui Figaro” are loc vineri la Opera Națională București, de la ora 18:30.

„O zi, o nuntă, nenumărate intrigi și un joc al seducției în care nimic nu este ceea ce pare”, anunță organizatorii.

Un spectacol sonor la Opera Națională

Pe muzica lui Wolfgang Amadeus Mozart, va fi prezentată publicului povestea de iubire dintre Figaro și Susanna.

Nici intrigile nu stau de parte de sala de spectacol: contele Almavila devine o amenințare pentru relația dintre cei doi, iar contesa, Marcellina, Cherubino și ceilalți participanți adaugă noi complicații unei zile în care nimeni nu mai pare să dețină controlul.

De la celebra arie „Non più andrai” până la emoționanta „Dove sono”, fiecare moment dezvăluie noi nuanțe ale iubirii, fidelității și fragilității umane.

Mai multe informații despre spectacol sunt disponibile pe site-ul Operei Naționale.

Black Friday la teatru, în Constanța

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” anunță reduceri de până la 50% la biletele achiziționate de Black Friday, în perioada 6 noiembrie 2026, începând cu ora 07:00, și până pe 8 noiembrie 2026, la ora 24:00.

Instituția anunță că inițiativa are scopul de a promova cultura, dar și de a oferi unui număr cât mai mare de spectatori posibilitatea de a se bucura de întâlnirea cu scena.