„Bărbierul din Sevilla” – trei seri în care Opera Națională București se transformă într-o explozie de muzică, umor și seducție

Miercuri, 7 octombrie, de la ora 18:30, joi, 8 octombrie, de la ora 18:30, și vineri, 9 octombrie, de la ora 18:30, scena Operei Naționale București va fi locul de desfășurare a unei povești în care dragostea, deghizările și planurile ingenioase se întâlnesc într-un ritm amețitor.

Rossini transformă fiecare moment într-o adevărată demonstrație de virtuozitate. De la celebrele arii până la ansamblurile care cresc treptat într-un haos comic savuros, „Bărbierul din Sevilla” este spectacolul în care muzica și teatrul se provoacă reciproc, iar publicul este atras într-un joc în care nimic nu este așa cum pare.

Dar ce se întâmplă atunci când un îndrăgostit hotărât, un bărbier extrem de inventiv și un tutore gelos ajung să joace, fiecare, după propriile reguli? Iar acesta este doar începutul. Planul lui Figaro pare perfect… până când o singură apariție amenință să-l dea peste cap.

Cu fiecare scenă, intriga se complică și publicul este purtat de la o surpriză în alta. Va reuși oare contele Almaviva să cucerească femeia pe care o iubește, în ciuda tuturor obstacolelor?

Răspunsul se află într-un spectacol care oferă experiență explozivă, inteligentă și profund amuzantă, una dintre acele seri în care aplauzele sunt parte din poveste.

Și, până la urmă, cine va avea ultimul cuvânt în cea mai nebunească „operațiune” de cucerire din Sevilla?

Trei seri. O capodoperă a operei comice. Ocazia de a trăi magia lui Rossini pe scena Operei Naționale București.

În Sevilla, iubirea se cântă, intriga se joacă, iar imposibilul devine posibil. Trebuie doar să fiți acolo atunci când cortina se ridică și să vă lăsați seduși de farmecul unei seri în care muzica lui Rossini aprinde scena, iubirea își caută drumul, iar orașul își dezvăluie, treptat, cele mai irezistibile secrete.

Bilete disponibile pe tickets.operanb.ro⁠ și la Casa de Bilete a Operei Naționale București.