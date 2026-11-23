Angajații și elevii vor avea parte de o nouă minivacanță la sfârșitul lunii noiembrie, cu ocazia Sfântului Andrei și a Zilei Naționale a României.

Cele două zile sunt sărbători legale și, potrivit Codului Muncii, sunt libere.

Sfântul Andrei este sărbătorit luni, 30 noiembrie, iar Ziua Națională a României pică marți, 1 decembrie. În aceste condiții, românii vor avea un weekend prelungit.

Minivacanța începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie, iar activitatea obișnuită va fi reluată miercuri, 2 decembrie.

Nu toate categoriile profesionale vor avea liber pe 30 noiembrie și 1 decembrie

Deși cele două zile sunt libere legale prin Codul Muncii, nu toți salariații vor beneficia de această minivacanță.

Concret, Codul Muncii prevede excepții pentru unitățile și locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă. Printre categoriile profesionale vizate de această excepție se află serviciile de urgență, pompierii și poliția, întrucât sunt sectoare unde activitatea se desfășoară fără pauză.

Salariații care lucrează în zilele de sărbătoare legală au dreptul la compensații. În acest caz, angajatorul trebuie să le acorde timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Dacă nici acest lucru nu este posibil, angajații trebuie să primească un spor de cel puțin 100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele respective.

„În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariații beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru”, se arată în Articolul 142, alineat 2 din Codul Muncii.

Câte zile libere mai sunt în 2026

Pe lângă această minivacanță, românii vor mai avea câteva zile libere și spre finalul anului.

Potrivit calendarului zilelor libere legale, prima și a doua zi de Crăciun, respectiv 25 și 26 decembrie, sunt zile nelucrătoare. În acest an, primele două zile de Crăciun pică vineri și, respectiv, sâmbătă.

Astfel, următoarea minivacanță va fi mai scurtă decât cea de Sfântul Andrei: va începe vineri, pe 25 decembrie, și se va încheia duminică, pe 27 decembrie.